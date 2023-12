El principal asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko, consideró "imposible" la conformación de una dupla entre Max Verstappen-Lewis Hamilton, descartando los rumores de la última carrera del año en Abu Dabi en torno a una posible llegada del piloto británico de Mercedes al equipo austríaco. "Hubo demasiada acción y tensión en 2021. Y por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros en un mismo equipo", subrayó Marko en el diario As.

Antes de que clausurarse la temporada de Fórmula 1, los rumores en torno a una posible llegada de Lewis Hamilton a Red Bull inundaron el paddock de Abu Dabi. A principios de 2023, el padre de Hamilton (Anthony) sugirió a Christian Horner jefe de equipo de Red Bull que entablara una conversación con el heptacampeón para valorar una posible llegada a la escudería del "Toro Rojo".

Sin embargo, esas negociaciones nunca se produjeron y Hamilton prolongó por dos años su relación con Mercedes. Marko recordó: "Christian (Horner) me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: Hamilton y Max (Verstappen), eso no funcionará. Así que le dije a Christian que de ninguna manera podía ser posible la llegada de Hamilton a Red Bull".