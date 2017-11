Contundente. El triunfo del búlgaro Grigor Dimitrov ante el belga David Goffin por 6-0 y 6-2 para meterse entre los cuatro mejores del Masters.

El búlgaro Grigor Dimitrov venció ayer al belga David Goffin por 6-0 y 6-2, en un partido por la segunda jornada del Grupo Pete Sampras, y se clasificó para las semifinales del Masters de tenis de Londres, instancia en la que ya estaba el suizo Roger Federer, por el Grupo Boris Becker.



Dimitrov (6) aplastó a Goffin (8), luego de una hora y 13 minutos de juego, y en su primera participación en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada se instaló en las semis.



En el otro encuentro de la zona el el austríaco Dominic Thiem (4) superó por 6-3, 3-6 y 6-4 al español Pablo Carreño Busta (10) y mantiene sus opciones de avanzar a las semifinales del ATP Finals de Londres por el Grupo Pete Sampras.



Thiem se impuso al reemplazante del lesionado Rafael Nadal, número uno del mundo que desertó del torneo tras caer en el estreno, y se jugará sus opciones ahora ante el belga David Goffin, verdugo del español en el debut.



Goffin sufrió una dura derrota, por 6-0 y 6-2, a manos del búlgaro Grigor Dimitrov, quien ya tiene asegurado su pasaje a semifinales en su segunda participación en el Masters y cerrará su participación en el Round Robin frente a Carreño Busta.



Dimitrov suma dos triunfos; Goffin una victoria y una derrota; Thiem una caída y Carreño, reemplazante del español Rafael Nadal (1), que se retiró del torneo tras el encuentro debido a su lesión en la rodilla, tampoco sumó porque aún no jugó.



"No he venido sólo a participar", dijo Dimitrov, según DPA, tras el partido en el O2 Arena, donde tuvo 18 tiros ganadores



El búlgaro, de 26 años, aprovechó los 28 errores no forzados de Goffin y empezó a mostrar una buena parte del potencial que insinuaba desde que fuera apodado como el "Baby Federer".

Postergación

El partido de exhibición entre Juan Martín Del Potro y el australiano Nick Kyrgios en el Luna Park finalmente se disputará el 15 de diciembre, un día después de lo previsto por la organización. La intención es que no coincidiera con la conferencia por la Organización Mundial de Comercio que también se hará en Capital Federal.