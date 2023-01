Tras alcanzar por 10ma vez el Abierto de Australia, el tenista serbio Novak Djokovic celebró la conquista con Muchachos, el hit de la selección argentina de fútbol que logró el Mundial en Qatar. Con el trofeo en manos, el serbio entonó la canción en una entrevista de ESPN con el periodista argentino Alejandro Klappenbach, quien en la presentación de la nota manifestó que el tenista es "súperfan de Messi" y que estuvo en la final entre Argentina y Francia.

Klappenbach fue recitando las estrofas de la canción y luego Djokovic las repetía con una sonrisa en la cara. La letra se viralizó luego de que Argentina obtuviera la Copa América 2021, pero explotó y se difundió en las semanas previas al Mundial, donde se convirtió en el hit de los hinchas argentinos en Qatar y de todo el país.

Este Abierto de Australia también le permitió a Djokovic obtener su 22° título de Grand Slam e igualar el récord de Rafael Nadal. Además, el serbio, que conquistó su 93° torneo como profesional, superó al español en dicha marca y solo tiene por delante al estadounidense Jimmy Connors y al suizo Roger Federer.

"Este torneo fue un cúmulo de circunstancias que me exigieron una enorme cantidad de energía -sobre todo mental y emocional-, por eso me siento un poco desinflado en estos momentos, pero, por supuesto, muy satisfecho y feliz", dijo Nole. "Nunca preparo mis celebraciones, hago lo que sale de mi alma en función de cómo hayan ido las cosas. Colapsé emocionalmente cuando fui a saludar a mi gente porque tenía mucha tensión y energía acumulada. Y me di cuenta de todo lo que hacen por mí, este trofeo es tanto mío como de ellos", confesó el talentoso tenista.

