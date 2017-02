El ucraniano Alexandr Dolgopolov, 66 en el ránking mundial, se adjudicó ayer el Abierto de Argentina de tenis al derrotar al japonés Kei Nishikori, quinto en el escalafón del ATP, por 7-6 (4) y 6-4, en una pareja final disputada en el court central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Dolgopolov, quien no perdió ningún set en el certamen, se impuso al cabo de una hora y 40 minutos con un juego agresivo desde el fondo de la cancha y un saque muy sólido, a tal punto que Nishikori nunca se lo pudo quebrar.



Ninguno de los dos pudo quebrar el servicio rival durante un parejo primer set que se fue al tie break. El ucraniano estuvo cerca de hacerlo en el octavo game en el que dispuso de 4 breaks pero el japonés logró recuperarse a tiempo. Hubo que ir al desempate y en el mismo Dolgopolov estuvo más certero para imponerse finalmente por 7-4 tras 57 minutos de juego.



El segundo set tuvo un desarrollo similar hasta el decisivo séptimo game en el que Dolgopolov quebró por primera vez el saque del nipón y empezó a escribir su nombre en la historia del principal certamen de tenis que se realiza en el país.



Al ucraniano le alcanzó con conservar su saque de ahí hasta el final para volver a festejar un título de ATP, algo que no ocurría desde agosto de 2012 cuando se impuso en Washington, Estados Unidos.



El vencedor se llevó un premio de 97.470 dólares, en tanto que el japonés se quedó con un premio consuelo de 51.335 dólares.

El tenista de Kiev completó una semana fantástica en la que venció en sets corridos al serbio Janko Tipsarevic (94), al uruguayo Pablo Cuevas (22), al austríaco Gerald Melzer (101), al español Pablo Carreño Busta (25) y por primera vez a Nishikori, con quien había perdido los cinco enfrentamientos anteriores.



Dolgopolov festejó lanzando pelotitas al público y luego recibió la ovación que merecía tras una semana fantástica.

El japonés Nishikori se quejó del calor





El ’top ten’ japonés Kei Nishikori se quejó del calor por momentos agobiante que soportó en la final y aceptó que su vencedor, Dolgopolov, lo superó. ‘Las condiciones para jugar fueron muy difíciles, hizo mucho calor y me costó estar enfocado. Dolgopolov estuvo más sólido en el tie break y mantuvo el servicio. Ahí marcó una diferencia‘, analizó.

DOBLES



Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se consagraron campeones en dobles del ATP de Bs As, al derrotar al español David Marrero y al mexicano Santiago González por 6-1 y 6-4.

DOLGOPOLOV



“Fue una semana perfecta”





El ucraniano Alexandr Dolgopolov, flamante campeón, admitió que fue una ‘semana perfecta‘ debido a que además de haberse quedado con el título lo hizo con un nivel de tenis alto y sin ceder un set durante todo el torneo.



‘Fue una semana perfecta. Le gané a un ’top ten’ al que no había vencido nunca, más no puedo pedir‘, confesó exultante el ucraniano, de 28 años, en la rueda de prensa que ofreció luego de su consagración en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Dolgopolov superó en la final al japonés Kei Nishikori con un nivel de juego que le permitió conseguir un triunfo ante un rival al que nunca le había podido sacar ni siquiera un set y había caído en cinco ocasiones.



‘Me sentí muy cómodo y ayudado por el apoyo de la gente, algo que no hubiera sucedido si me tocaba en la final un argentino‘, destacó el tenista nacido en Kiev pero radicado en Montecarlo, quien recibió el aliento constante del público.



Dolgopolov se adueñó del nuevo trofeo del torneo, un original mate de calabaza y plata sobre un pedestal de quebracho, y escuchó la ovación de todo el estadio cuando lo recibió. “Me gusta Buenos Aires, aproveché esta gira sudamericana para superarme en polvo de ladrillo y seguramente volveré el año próximo‘, concluyó el ucraniano.