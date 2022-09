Los dos, visitantes. Los dos, lejos de San Juan y sabiendo que sus realidades se cruzan en un momento decisivo de la temporada del Torneo Federal A, Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol se preparan para dar la pelea en una jornada clave como la fecha 29, apostando a los tres puntos que tendrían una proyección estadística y matemática potenciada.

En ese escenario, las urgencias más grandes son las de Desamparados que visitará este domingo a las 14.30 a Independiente en Chivilcoy, sabiendo que ganar es lo que le sirve hoy por hoy. Son conscientes de eso en el plantel puyutano, más aún después de la dolorosa caída ante el líder Olimpo que sonó a demasiado castigo por cómo se dio el partido. Haberle jugado de igual a igual, haberlo tenido dominado y con la chance de al menos empatarle, son las aristas positivas en las que se sustentan todos en Sportivo. Su entrenador, Ricardo Dillon, lo respalda y lo aprovecha: 'El grupo se quedó con esa amargura de saber que pudieron haber al menos empatado. Se hicieron cosas buenas, se pudo sostener el ritmo del puntero y eso tiene que servirnos. Necesitamos sí meter un resultado importante y en Chivilcoy con todo lo que allá implica, ganarlo sería ese envión que estamos necesitando. Esa es nuestra realidad: tratar de aferrarnos a las señales positivas que tenemos'.

En un escalón más arriba, Sportivo Peñarol se ubica en un lugar peligroso de la tabla. Cerca de la zona de Reducido pero también cerca del descenso y eso, para el entrenador Cristian Bove, obliga a un equilibrio total: 'Nosotros tenemos como objetivo sumar y sumar siempre. Si no se puede ganarlo, al menos empatarlo. Porque eso nos dará puntos para meternos más arriba y en simultáneo, nos dará margen para escapar de la zona caliente del descenso. Todo es demasiado parejo en la Zona Sur y Peñarol está en ese lugar donde no puede equivocarse. Pasó Juventud de San Luis como locales y queríamos ganarlo, pero el punto viendo todo lo que pasó después, no fue malo. Nos quedan 6 fechas, con ese postergado ante Sol de Mayo del 21 de septiembre, y haciendo las cosas bien podemos estar cerrando la temporada con el plus de estar en el Reducido. Ese es el objetivo'.

Peñarol va el sábado y Sportivo, el domingo

Quedó confirmada la programación de la fecha 29 de la Zona Sur y el que abrirá el juego de esta jornada será Sportivo Peñarol que desde las 15,30 será visitante de Ferro de General Pico, en La Pampa, con el arbitraje de José Díaz, de Villa Mercedes. En tanto que Sportivo Desamparados jugará el domingo a partir de las 14 en Chivilcoy frente al local, Independiente, con el arbitraje de Fabricio Llobet. Dos cruces decisivos para las aspiraciones sanjuaninas de cara al final de la temporada.

La programación de la fecha 29 de esta Zona Sur se completará con los siguientes partidos: Domingo, a partir de las 11, Sol de Mayo de Viedma será local de Cipolletti de Río Negro y en San Luis, Juventud Unida Universitario recibirá a Huracán Las Heras, de Mendoza. A las 15, en Bahía Blanca Olimpo-Camioneros y en Córdoba, Argentino de Monte Maíz-Villa Mitre de Bahia Blanca. En ese mismo horario, además jugarán Círculo Deportivo-Ciudad Bolívar. Finalmente, desde las 20:30 en Bahía Blanca jugarán Liniers con Sansinena de General Cerri.