Dos partidos de sanción recibieron Darío Benedetto y Carlos Zambrano en Boca por haber protagonizado una pelea en el túnel del Cilindro de Avellaneda, en el pleno entretiempo del clásico con Racing. Minutos después de que el club publicara un comunicado oficial, Juan Román Riquelme, vicepresidente primero y máximo ídolo de la historia de la institución, brindó su opinión sobre el picante cruce entre ambos futbolistas y el castigo que tuvieron.

"Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple", abrió en el canal ESPN el ex-enganche sobre el episodio del último domingo entre el Pipa y el zaguero peruano, que se perderán el choque con Rosario Central en la Bombonera y frente a Defensa y Justicia en Varela. El episodio se dio en el túnel del estadio de Racing cuando se cruzaron ambos jugadores, luego que el goleador les recriminara a varios de sus compañeros en pleno césped la 'mala marca' ante las pelotas detenidas. Según fuentes del plantel de Boca, en el túnel, Benedetto siguió con esa protesta y entonces Zambrano le respondió "cerrá el cul...", lo que derivó en un golpe de puño de Pipa al central, quien respondió queriendo agarrarlo del cuello al nueve y por eso apareció en el segundo tiempo con un arañazo en esa zona. Mientras que Zambrano disputó el complemento con un pómulo izquierdo todo inflamado producto del golpe que le dio su compañero.

Consultado Riquelme sobre si le molestó que Benedetto y Zambrano se pelearan, el Topo Gigio gambeteó como en sus mejores épocas de pantalones cortos las polémicas y solo expuso su sorpresa: "He tenido la suerte de ser jugador de fútbol y mayormente las discusiones entre los compañeros se dan en los entrenamientos, en algún reducido que por ahí se pegan una patada o un insulto. Más de una vez los inconvenientes son ahí. En un partido oficial es raro, porque vos estás enojado con el rival. Te terminás peleando con el contrario".

Benedetto y Zambrano podrán volver a jugar en la fecha 16 ante el actual puntero, Atlético Tucumán.

Además, el dirigente de Don Torcuato intentó poner paños fríos a la situación y pasar rápidamente de página: "Ahora es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está. Hay que seguir para adelante. Estamos muy contentos".

Luego de responder otros temas del mundo Boca (ver vinculada), a Riquelme volvieron a preguntarle por el cortocircuito del delantero con el defensor y lanzó un palito sobre todo lo que se filtra puertas afuera: "Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión. Pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo". Esta forma de 'cerrar' la intimidad de un plantel era un clásico de Román en su época de jugador de Boca y de los otros clubes por donde transitó en su trayectoria.

Respecto sobre si tendrá una nueva charla con ambos, el vice azul y oro aseguró: "Siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido sus charlas después del vestuario, también en el hotel. Hablaron y aclararon las cosas. Son gente grande y esperemos que no se vuelva a repetir". Y cerró con una frase potente: "Ellos son ídolos y tienen que saber que son profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian todo".

LA SITUACIÓN DEL ARQUERO

"Rossi no aceptó y no hay problema"

Figura. Agustín Rossi tiene contrato hasta mediados del 2023 y luego se irá libre. Habrá que ver si seguirá jugando o entra Sergio Romero.

Román Riquelme tocó varios nombres propios de jugadores del plantel actual de Boca y algunos que ya no están. En el caso de la no renovación del arquero Agustín Rossi, el directivo puntualizó que "nos da mucha felicidad que Rossi esté haciendo las cosas de esta manera, eso quiere decir que tomamos una buena decisión. Después para nosotros no es ningún problema, son cosas del fútbol. Hicimos la primera propuesta a finales de marzo, le ofrecimos renovar hasta 2026 porque estamos con mucha ilusión de que se quede por muchos años. A las horas su representante nos dio su respuesta y dijo que no renovaría".

"Yo del Consejo no soy: estoy muy contento con ellos porque están cuidando al club", afirmó Román.

Consultado sobre la polémica salida del excapitán, Carlos Izquierdoz, aseguró que "tenemos un gran plantel. Me preguntan por Izquierdoz y yo respondo que Zambrano durante dos años jugó con su Selección y no jugó en Boca con (Miguel) Russo ni con Battaglia y se comportó como un señor. Yo no escuchaba en la tele que tenía que jugar".

Respecto al ciclo de Hugo Ibarra, el exenganche ponderó que "se ganó su oportunidad y estamos muy contentos cómo lo está haciendo. Ganó dos títulos seguido con la Reserva, cosa que hacía muchos años no ocurría en el club. ¿Si dirigirá la Libertadores del próximo año? No hay apuro. Vamos a pensar en este año y disfrutar de tener un ídolo dirigiendo la Primera".