Lo tenía entre ceja y ceja y por fin se le dio. Juan Pablo Dotti llevó nuevamente a la gloria al Sindicato de Empleados Públicos tras coronarse este domingo en la 43º Vuelta de Mendoza, etapa que ganó el juvenil Kevin Castro. El ciclista de Bolivar a sus 34 años tuvo su título más especial, pues llegó a su cuarta corona en la prueba mendocina siendo el único ciclista en haber alcanzado ese logro.

El histórico Juan Carlos Ruarte, quien ganó la primera edición, junto al “Lobito” Gabriel Brizuela, habían conseguido el tricampeonato en la Vuelta. Por eso, con lo conseguido ayer, Dotti alcanzó el record y seguramente durante varios años dominará ese record teniendo en cuenta que Brizuela se despidió ayer de la prueba mendocina.

El oriundo de Bolivar en el 2012 había gritado campeón por primera vez en esa ocasión vistiendo la camiseta de la Municipalidad de Guaymallén, después nuevamente se coronó en el 2016 con la Municipalidad de Godoy Cruz. Luego, ya incorporado al SEP, logró el tricampeonato y el año pasado colaboró para la consagración de Daniel Díaz, quien entonces era su compañero en el conjunto gremial y que este año resultó su escolta.



La cuarta corona significará para el “bicho verde” su título más especial, puso su nombre y la sigla del SEP en una de las pruebas más importantes del país.

POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA



El SEP-San Juan dominó de punta a punta la competencia mendocina. Los últimos tres años fue amo y señor. La ganó con Juan Pablo Dotti en el 2017, Daniel Díaz en el 2018 y la edición 2019 fue nuevamente para Dotti.

EL CAMINO AL TÍTULO



Juan Pablo Dotti comenzó esta Vuelta apuntandole de entrada a conseguir su cuarta corona. Comenzó bien, en las primeras etapas integrando el top ten. La primera la ganó Jefferson Cepeda (Coraje Carchense) ganó la tercera etapa y pasó a ser quinto en la general que en ese momento era liderada por el ecuatoriano Cepeda. En la 4ta etapa ganó Hector Lucero (Mun.de Pocito) y el liderazgo pasó a ser de Daniel Díaz (Mun. de Pocito) y Juan Pablo pasó a ser cuarto en la General. Puesto que resultó clave porque en la 5ta etapa llegó una de las pruebas que es la especialidad del bolivarense: en la CRI Dotti ganó el parcial y saltó al liderazgo del que nadie lo pudo bajar. Se mantuvo en la sexta etapa que ganó Melivillo (Mun. de Pocito), en la septima que ascendió al Cristo Redentor y ganó Jefferson Cepeda, Dotti fue quinto y mantuvo un día más su maillot. Eso mismo hizo este domingo en la última etapa disputada en Las Heras que ganó Kevin Castro y que lo puso a Dotti por cuarta vez en la gloria máxima.

TODOS LOS GANADORES DE LA VUELTA DE MENDOZA



1977 Juan Carlos Ruarte San Juan

1978 Raúl Labate Pergamino

1979 Juan Carlos Ruarte San Juan

1980 Juan Domingo Jácamo San Juan

1981 Manuel Cayetano Cortez Mendoza

1982 Juan Carlos Ruarte San Juan

1983 Luis Biera Mechonguè

1984 Roberto Escalante Mendoza

1985 Omar Contreras Mendoza

1986 José Villarruel Mendoza

1987 Juan Carlos Rosero Ecuador

1988 Raul del Rosario Ruarte La Rioja

1989 Daniel Castro San Juan

1990 Pablo Elizalde Tigre

1991 Rubén Bergamín Mendoza

1992 Daniel Castro San Juan

1993 Juan Marcelo Aguero Mendoza

1994 Fabio Placánica Saavedra

1995 Pedro Rodriguez Ecuador

1996 Darwin Chulde Ecuador

1997 Ariel Jaime Mendoza

1998 Cassio Freitas Brasil

1999 Elder Herrera Colombia

2000 Edtgardo Simón Coronel Suárez

2001 Edgardo Simón Coronel Suàrez

2002 Pedro Prieto Chacabuco

2003 Alejandro Corvalán Mendoza

2004 Gabriel Brizuela Mendoza

2005 Sebastián Cancio Junín (Bs As)

2006 Marco Arriagada Chile

2007 Ignacio Gili Mendoza

2008 Ignacio Gili Mendoza

2009 Gabriel Brizuela Mendoza

2010 Alvaro Argirò Tucumán

2011 Luciano Montiveros San Juan

2012 Juan Pablo Dotti Bolivar, Bs As

2013 Daniel Zamora San Juan

2014 Roberto Richeze Buenos Aires

2015 Gabriel Brizuela Mendoza

2016 Juan Pablo Dotti, Bolivar, Bs As

2017: Juan Pablo Dotti, Bolivar Bs As

2018: Daniel Díaz Salta

2019: Juan Pablo Dotti, Bolivar, Bs As