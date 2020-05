Como cada mercado de pases europeo, el nombre de Neymar empezó a hacer ruido. La salida del delantero brasileño del PSG parece un hecho, y más con el interés que mostró el Barcelona por repatriarlo. Pero según informan desde Italia, Juventus se encontraría muy interesado en Ney y hasta estaría dispuesto a hacer un trueque con Paulo Dybala y, así, abaratar los costos en medio de la crisis económica que sacudirá al mundo poscoronavirus.

Dybala se recuperó del coronavirus y está empezando a entrenarse.

El canal televisivo italiano 7 Gold adelantó que la Juve ya empezó a pensar en la próxima temporada y se puso en contacto con el padre de Neymar para conocer los detalles de su ficha. Desde Turín buscan tentar al brasileño jugando una carta fuerte: haría dupla de ataque con Cristiano Ronaldo. Incluso, no pondrían reparos en que la Joya arme las valijas y se mude a París dejando la 10 a disposición de Ney. Pero saben que no es simple. Volver a España y compartir nuevamente equipo con Messi es el ancho que juega el Barsa, que también está a punto de cerrar a Lautaro Martínez. Además, el mismo medio italiano aseguró que la Vecchia Signora no estaría dispuesta a pagarle a Ney el mismo sueldo que cobra en Francia, por lo que estarían negociando una rebaja sustancial en su salario.