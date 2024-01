Leo Messi es, nuevamente, el FIFA 'The Best' tras proclamarse vencedor en la gala que celebrada ayer en Londres, si bien el jugador no fue a recogerlo. En su lugar, nadie lo recogió, es un galardón sorprendente, porque se suponía que lo ganaría el noruego Erling Haaland, quien ganó la triple corona con el Manchester City: Premier League, Champions League y Mundial de Clubes.

Los tres ternados a Mejor Jugador no asistieron: Messi prefirió continuar con los trabajos de pretemporada con Inter Miami en Estados Unidos, Haaland continúa recuperándose de una lesión y Mbappé declinó la invitación. De esta manera, el ex futbolista francés Thierry Henry, uno de los conductores del evento junto con la periodista británica Reshmin Chowdhury, recibió el premio en nombre del rosarino.

En las votaciones, Messi y Haaland empataron en puntos totales, pero el premio se decidió por el mayor número de máxima votación (cinco puntos) que le dieron a Leo los capitanes de las selecciones nacionales. Para el desempate se aplicó el reglamento del premio, que en su artículo 12 estipula que se hará acreedor del galardón, quien sume más puntos en la votación de los capitanes de las selecciones nacionales, que son quienes los han enfrentado dentro de una cancha.

En los números finales de la votación, el capitán de la Selección Argentina sumó 48 unidades; las mismas que logró el goleador noruego, contra 35 de Mbappe. Los votos del triple ganador de premio se repartieron de la siguiente manera: Capitanes 13 unidades (677 puntos), Técnicos 11 (476), Periodistas 11 (315) y Fans o hinchas 13 (612.293). Los de Haaland fueron los siguientes: Capitanes, 11 (557), Técnicos 13 (541), Periodistas 13 (541) e hinchas 11 (365.893).

Messi también fue incluido en el 11 ideal de The Best (por décimo séptimo año consecutivo) cuya formacíón ideal incluyó al arquero belga Thibaut Courtouis. En la línea defensiva fueron elegidos los ingleses John Stones y Kyle Walker y el portugués Rúben Dias. La mitad de campo estuvo integrada por el portugués Bernardo Silva, el inglés Jude Bellingham y el belga Kevin De Bruyne. La delantera se compuso con Haaland, Mbappé, Messi y el brasileño Vinicius Jr.

Otro argentino

Hugo Daniel "Toto" Íñiguez, hincha de Colón de Santa Fe, es el fanático del año. FIFA consideró para darle el galardón, la imagen televisiva que se hizo viral, cuando lo filmaron dando la mamadera a su hijo Tiziano durante el partido ante Barracas Central.