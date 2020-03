La mesa directiva la Federación Ciclista Sanjuanina y los representantes de los clubes tuvieron anoche una reunión extraordinaria y decidieron bajar la persiana al calendario. Restaban cuatro carreras.

Era un secreto a voces porque antes de la reunión directiva de anoche, el presidente de la FCS, Juan José Chica, había conversado con los dirigentes de los clubes que tenían que organizar las cuatro carreras restantes; pero faltaba la determinación del consejo directivo, por lo que anoche se convocó a una reunión extraordinaria para dar carácter oficial al cierre de la temporada ciclista de ruta 2019-2020.

La medida se tomó como consecuencia de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, la que ha golpeado al ciclismo de manera contundente porque es el único deporte que no puede realizarse a puertas cerradas -aunque ahora también comenzaron a suspenderse- y, por lo tanto, convierte en imposible la posibilidad de controlar la aglomeración de gente que asiste.

De antemano se sabía que la Vuelta al Valle Fértil (prevista para el 21 y 22 del corriente) no se realizaría porque las autoridades del departamento habían determinado suspender cualquier tipo de actividad deportiva. Restaba saber qué ocurriría con el resto y por ello se realizó la consulta pertinente a los dirigentes de la subcomisión del Club Del Bono, quienes mañana debían organizar la Vuelta Aniversario de Angaco. Los "bodegueros" consideraron atinada la propuesta y luego se conoció que las autoridades del Club Independiente (debía organizar la Mendoza-San Juan el 29 de marzo) y del Cicles Club La Bebida (Circuito Clausura, el 5 de abril) también consideraron que la situación merecía una decisión como la confirmada por la mesa directiva del ente rector.

Nicolás Tivani es bicampeón sanjuanino

Al darse por finalizada la temporada ciclista el campeonato sanjuanino de ruta se cerró con 16, de las 20 fechas previstas, y se consagró campeón -por segundo año consecutivo- Nicolás Tivani. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima sumó 132 puntos fruto de cuatro victorias a las que sumó otras siete clasificaciones entre los diez primeros. Ganó el Circuito Apertura y las tres clásicas que se disputaron: Doble Chepes, Doble Difunta Correa y Doble Media Agua. Compartieron el podio, Laureano Rosas (Puertas de Cuyo), con 107,5 unidades y tercero terminó su compañero Nicolás Naranjo con 105,5.

Maxi Richeze padece coronavirus

El ciclista argentino Maximiliano Richeze, integrante del Team UAE Emirates, comunicó ayer por medio de sus redes sociales que está infectado por el Covid- 19. "Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia... Este es otro reto que me pone la vida, del que saldré más fuerte", explicó.