Belgrano y Talleres de Córdoba empataron en un emotivo y vibrante partido que se jugó ante unas 35.000 personas en un colmado estadio de barrio Alberdi.

El goleador "celeste" Pablo Vegetti abrió el marcador a los 45" del primer tiempo, mientras que en el complemento (9m.) Bustos marcó la igualdad.

En la primera etapa el arquero de Belgrano Nahuel Losada le contuvo un tiro penal al uruguayo Michael Santos, y sobre el final se fue expulsado el defensor "Celeste" Alejandro Rébola.

La "T" acumula 4 sin derrotas, en tanto que el "Pirata" sigue sumando bien.

Mejor comienzo de Talleres, con un par de aproximaciones, pero sin marcar. El "Celeste" de a poco buscó asentarse en el campo, aunque se abrió el juego.

Se iba la primera etapa y el "Celeste" se encontró con la ventaja cuando el oficio de Vegetti hizo lo suyo, se anticipó a todos en el área chica a la salida de un córner desde la derecha y mandó la pelota al fondo del arco de Herrera, quien no tuvo reacción.

Comienzo intenso fue el que propuso Talleres en el complemento. A los 9m. la pelota le llegó a Bustos en el área, el delantero se tomó su tiempo para hacer pasar de largo a Rébola y Meriano y clavar un zurdazo potente junto al palo derecho de Losada, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 1.

Al frente. Así fue siempre Belgrano que logró la apertura del tablero, aunque la visita logró la paridad en el complemento.

"Merecimos un poquito más"

El DT de Talleres, Javier Gandolfi, dijo que su equipo mereció "un poquito más" en el empate ante Belgrano. "En el segundo tiempo creamos seis situaciones claras de gol y no se nos dio. En un clásico crear tantas situaciones no es tan normal. El equipo tuvo volumen de juego y las llegadas necesarias. Me voy con un sabor agridulce, en el primer tiempo, hasta el penal, el equipo había sido más fuerte que el rival. Recibimos un golpe duro antes del final del primer tiempo".