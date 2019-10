Provisiones. Los equipos profesionales trajeron además de neumáticos para lluvia, motos adicionales con suspensiones, frenos y neumáticos aptos para pista mojada.

De los 36 grados de temperatura y un poquito más de sensación térmica del sábado, a los apenas 20 grados del domingo. Así de brusco resultó el clima en el cierre del World Superbike en San Juan que culminó ayer. Pero esa variable climática no encontró desprevenidos a los técnicos y mecánicos en boxes, que trabajaron arduamente con todo el material y los accesorios necesarios para que la baja temperatura y la lluvia que nunca llegó, los encontrara de sorpresa.



Si bien los equipos de la máxima categoría se adaptan a correr con cualquier fenómeno climático, este fin de semana sufrieron demasiado las altas temperaturas en suelo cuyano, aunque vale destacar que correr con calor tiene sus pro y sus contra ya que es favorable para la adaptación a la pista pero resulta un problema para los pilotos que hasta llegan a sufrir deshidratación. Es que mientras más temperatura haya, los neumáticos tienen mejor adherencia a la pista, sobre todo en las curvas donde pueden acelerar con más facilidad sabiendo que será prácticamente imposible que los pilotos se caigan. En cambio, en una jornada fresca como la de ayer, las motos tienen menos adherencia y en las curvas se ven obligados a frenar, eso sí, el punto a favor en la jornada de ayer se dio gracias al viento, el otro fenómeno que se hizo sentir en la jornada, que permitió que los pilotos pudieron acelerar llegando así a mejorar los tiempos con respecto al día anterior.



El día de ayer y sus poco más de 20 grados significó un descanso para los competidores que no sufrieron deshidratación.



El ex piloto sanjuanino Mario Frack, quien trabajó junto al equipo "Evan Bross Team" y también junto al sanjuanino Nicolás García, explicó que el calor no influyó para nada en las temperaturas de los motores: "Puede hacer mucho calor pero los radiadores de agua y aceite refrigera todo rápidamente. El motorcito sale con más oxigeno con baja temperatura y así gana dos o tres kilómetros más" comentó Frack.

Listas. En el paddock, el stand de neumáticos tenían preparadas las gomas de lluvia, aunque no hicieron falta.





Debido a la probabilidad de lluvia, los equipos, especialmente los de la Superbike, tenían motos preparadas para las precipitaciones que contaban con suspensión, neumáticos y frenos especiales para correr con pista mojada. Toda una logística que los equipos de la alta gama lo tenían previsto y que en San Juan, a pesar de los alertas climáticos, no hizo falta usarlos.

La mayoría de los equipos de Superbike cuentan con motos equipadas para pista mojada.



Las diferencias entre categorías

Es impresionante la logística con la que cuentan los equipos profesionales del Superbike. Y una de esas muestras se dio ayer cuando los equipos dejaron notar la cantidad de neumáticos con que cuentan. Por ejemplo, la mayoría de los pilotos de la categoría mayor utilizaron un juego de neumáticos a estrenar cada día, sin contar los utilizados para los entrenamientos. Trajeron incluso motos suplementarias equipadas por si la lluvia se hacía presente y debían utilizarlas. Todo lo contrario se dio en el GP3 de las Américas donde compitieron los pilotos sanjuaninos. En esta categoría los pilotos cuentan con lo justo y necesario. Allí generalmente utilizan un juego para los tres días y en el mejor de los casos, utilizan neumáticos usados para entrenar y estrenan uno a la hora de largar.