Demasiado parejo. Sin ventajas, sin margen de error. Así como empezó, el clásico Desamparados-San Martín terminó sin un dueño: 1-1. Lo empezó ganando en el amanecer Sportivo, no lo pudo liquidar y en el complemento, el Verdinegro sumó méritos para volver a Concepción con un punto. Para Desamparados, el sabor es distinto porque a cancha llena, con su gente alentando como siempre, quería darse el gusto pero cuando parecía que la tarde le sonreía temprano con el gol del Gatito Pereira apenas iniciado el partido, se le complicó todo con las lesiones, mermó en el juego, perdió peso ofensivo y eso, lo terminó condicionando. San Martín, que arrancó sufriendo por ese madrugón de Sportivo, se fue reacomodando. Se demoró todo un tiempo pero en el complemento y con los cambios, encontró el empate.

El inicio no pudo ser mejor para Desamparados. Es que a los 2' un pase delicioso de Guajardo le dejó servido el gol para que Pereira definiera cruzado. Primer ataque, primer gol. Así arrancó Desamparados pero no pudo terminar de potenciarlo. Es que con la ventaja, se suponía podría lastimar más a San Martín pero pronto perdió a Pereira por lesión (contractura) y se condicionó su juego ofensivo. Aún así, intentó más pero sin la potencia como para resolverlo.

Desamparados perdió la punta del Verano. Ahora, escolta a Colón Junior que manda con 13 puntos.

San Martín quiso y no pudo en esa primera parte. Las ganas de Regalado, la velocidad de Schiany eran sus argumentos pero no tenía juego. Así se terminó la primera parte, con la ventaja inicial que no terminó de utilizar Desamparados y la impotencia de San Martín que no encontraba el partido.

En el complemento, los cambios le dieron otro aíre a San Martín. Regalado encontró socios, tuvo más abastecimiento y empezó a llevar a Desamparados contra su área. Sportivo lo luchó con lo que tenía pero tampoco pudo generar alguna contra como para terminar el clásico. Y claro, de tanto insistir, de tanto buscarlo en la segunda parte, San Martín encontraría el empate con un cabezazo de Regalado cuando iban 28' de este segundo tiempo.

Quiso ir a buscarlo Desamparados. Guirado movió todo lo que tenía en el banco pero no encontró los argumentos como para ganarlo. Silvio Prieto, sobre los 40' tuvo una clara para definirlo pero su remate encontró a Caravario bien parado. San Martín se animó también y en los pies de Lanosa y de Aguirre llegó con algo de peligro. Pero el clásico entraría luego en esa zona en la que nadie quiere perderlo para terminar en un empate merecido por ambos, aunque en Sportivo todos querían otro final.