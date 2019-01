El diario español El Mundo publicó que el de Perú es el "inicio del fin" del Dakar en Sudamérica. El rally hoy vive un momento muy diferente a la idea inicial de 1979. Este año se corre en solo 10 días, en un mismo país y repartido en tres ciudades. Para la publicación, no hay dudas: el Dakar agoniza. "Los raids largos son historia: son demasiado grandes para controlarlo todo y tremendamente difíciles de organizar", admitió Marc Coma, ex director deportivo de la prueba.



De todas maneras, en ese mismo artículo, El Mundo de España asegura que Lavigne tiene esperanzas de que el 2020 se siga corriendo en Perú y no descarta a Chile.



Esta prueba, que en 2009 vino por primera vez a Sudamérica, está viviendo años muy duros. Cada vez la distancia y los días de competencia se están reduciendo de forma considerable. Lo que suceda en Perú y la intención de otros países de recibir este raid será vital para no hablar de que el 2019 fue la última edición.

Loeb desafió a un avión



En la previa de la primera etapa, el nueve veces campeón mundial de rally, Sebastien Loeb, protagonizó un desafío contra un avión de la Fuerza Aérea de Perú. En una base naval, el francés aceleró su Peugeot 3008 DKR 2019 y le sacó una buena ventaja a la aeronave, de acuerdo a un video que se publicó en las cuentas de redes sociales del Dakar. Sin embargo, el avión luego lo superó al levantar vuelo. El reto hizo delirar a los fanáticos en Perú.