UPCN San Juan Voley afrontará dos partidos más de pretemporada, ante Ateneo Mariano Moreno, en Catamarca, y entre los experimenados Uchikov, Mischuk, Brajkovic o López viajó un juvenil con todas las ilusiones. Se trata del talentoso Martín Tejada, de sólo 17 años y una tremenda historia de esfuerzo y voluntad pues vive en el departamento 25 de Mayo y cada día viaja dos horas entre ida y vuelta para entrenar en sus categorías (Sub17 y A1 local). El entrenador Fabián Armoa lo convocó además como juvenil para el plantel de Liga y por estas horas Martín no puede creer lo que está viviendo pues quedó en la lista para afrontar estos amistosos, por lo que se trata del primer viaje con el equipo superior.

“Esto que me está pasando es muy lindo. Ser parte de un plantel como UPCN y poder compartir los entrenamientos y ahora el viaje es increíble. Son grandes figuras pero con mucha humildad. Me aconsejan, me acompañan, todos son muy buena onda”, dijo Martín desde Catamarca, donde el equipo llegó para jugar entre miércoles y jueves ante uno de los debutantes que tendrá la Liga de Vóleibol Argentina.

Tejada es opuesto y juega en ese rol tanto en el equipo Sub17 como en la Primera A1 del plantel del torneo local, aunque para estos amistosos de pretemporada jugará como central. Es uno de los talentos de la cantera de UPCN y fue convocado para integrar el equipo de Liga junto a otros juveniles, como Lucas Ibazeta y Manuel Armoa, quienes ya debutaron en Liga en la temporada 2018/19.

Martín es vecino del departamento 25 de Mayo, ubicado a más de 40 km de la ciudad. “Es una hora en colectivo de mi casa al centro para llegar al club, cada día, así que el apoyo de mi familia es fundamental. Siempre están, me alientan, van a verme jugar. Por eso se alegraron tanto cuando Fabián (Armoa) me dijo que iba a ser parte del plantel de Liga para viajar a Catamarca”, dijo el juvenil.

En esa provincia, UPCN jugará entre miércoles y jueves ante el Lobo catamarqueño. Será en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, desde las 21,30 ambos días. Así, Los Cóndores sumarán nuevos amistosos tras los que disputó ante Ciudad, River y Bolívar hace unas semanas.