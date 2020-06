CONTAGIADOS. "Nole" y el croata Coric se abrazan al final de uno de los encuentros exhibición. La pregunta es: ¿quién contagió a quién? Ocho son los involucrados en la nociva experiencia tenística.



Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, admitió ayer que padece coronavirus al igual que su esposa Jelena, luego de haberse sometido a un test en Belgrado, tras haber participado de la exhibición denominada "Adria Tour" que fue cancelada por los contagios cuando se habían disputado dos de sus cuatro etapas, siendo hasta el momento ocho los involucrados que dieron positivo.

Djokovic, estiró (junto a su esposa Jelena Ristic) a ocho la lista de infectados entre los involucrados directa o indirectamente al Adria Tour, que se había iniciado con otros tres tenistas que participaron: el serbio Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric.

Además, se contagiaron el virus Marko Paniki, el preparador físico de Djokovic, y Kristiian Groh, entrenador de Dimitrov, y entre los familiares la esposa de Troicki, Aleksandra, quien está embarazada y espera familia para el mes próximo.

En tanto, otros tres tenistas, el austríaco Dominic Thiem, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev, quienes también participaron del Adria Tour, se sometieron a test y arrojaron resultado negativo.

"Nole" es blanco de las críticas porque es el presidente del sindicato de jugadores de la ATP y violó todas las normas de seguridad aconsejadas para impedir la propagación del coronavirus.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, dijo: "Es como cuando tus hijos empiezan a andar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no, hasta que se caen y golpean. Entonces se montan en la bici y empiezan a ponerse el casco".