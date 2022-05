Se empiezan a terminar las palabras. Los pronósticos, las amenazas, las bravuconadas le darán paso a la verdad. Hoy, desde las 17 horas, en Los Ángeles (Estados Unidos) será el momento del pesaje para el segundo capítulo entre el boxeador argentino, Brian Castaño, y el estadounidense, Jermell Charlo.

Este momento clave en la previa de todo combate se podrá observar en directo por TyC Sports.

El Boxi, como lo llaman al púgil de Isidro Casanova, es el monarca de los superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que el moreno reina en la misma categoría en las otras tres entidades internacionales de importantes: la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Es la unificación para ver quién es el mejor del planeta hasta los 69,853 kilos (154 libras).

La pelea es la segunda historia del empate el año pasado en San Antonio, cuando todo quedó como hasta ahora, pero que se dio tras un fallo que rozó el localismo ya que para muchos especialistas Castaño había sido el vencedor.

Desde ese momento se pensó en esta revancha, que representa la pelea más importante de un pugilista argentino del año. Este pleito tuvo un retraso obligatorio ya que Castaño sufrió una lesión en febrero en un biceps y desde entonces se espera con ansias este combate en Los Ángeles, en un estadio que es a cielo abierto y que seguramente contará con gran presencia de latinos y argentinos, por lo que Brian será local.

En la jornada previa al pesaje, Castaño se despachó contra su adversario de ocasión: "No me importa lo que diga o hace, si se entrenó o no se entrenó. Vengo a hacer mi trabajo. Más allá de todo lo que dijo, arriba del ring se lo vamos a hacer pagar", expresó el monarca en diálogo con TyC Sports, recordando las fuertes acusaciones del boxeador norteamericano por su lesión a pocas semanas de la pelea programada en marzo.

Por otra parte, Brian sostuvo que está "tranquilo" en los días previos a la gran revancha. "Venimos bien, fuertes, tranquilos. Es lo que me pone contento", afirmó el oriundo de La Matanza. Desde el entorno de Castaño, su manager, Sebastián Contursi, destacó respecto al pesaje de hoy que "llegamos mejor que en la primera pelea. No hay ningún problema e incluso desde hace una semana ya está dentro de la categoría".

En tanto, el Boxi aseguró que le molestó "la falta de respeto que tiene hacia el deportista" luego de las fuertes acusaciones tras la lesión que obligó a reprogramar la pelea, que originalmente iba a ser en marzo. "Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Él se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo", cerró. Se viene una pelea esperada, que puede representar para la historia del boxeo argentino una página gloriosa.

Estadio

El argentino y el estadounidense se enfrentarán ya entrando el domingo (a las 0 horas) en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, en un estadio de boxeo/tenis pegado al estadio de fútbol donde habitualmente hace como local el equipo de fútbol LA Galaxy de la MLS.

Apuestas

Según el sitio Betwarrior.com de Argentina, al 11 de mayo hay una paga de 1,47 para el triunfo de Charlo, de 15 para el empate y de 2,70 para el triunfo de Castaño. El sitio Caliente.mx de México le da un momio de -188 al triunfo de Charlo, de +1.800 al empate y de +150 a la victoria de Castaño.