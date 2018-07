Especial. Sergio Martínez estaría evaluando la chance de regresar al boxeo a los 43 años.

El rumor despertó la incógnita en los amantes del boxeo y, por qué no, en ajenos al deporte por tratarse de una figura que trascendió la barrera del cuadrilátero. ¿De quién y sobre qué hablamos? Del posible retorno de Sergio "Maravilla" Martínez como boxeador profesional a los 43 años. Martínez, ex campeón superwélter y mediano, peleó por última vez el 7 de junio de 2014. En aquella ocasión, el hombre nacido en Quilmes había perdido contra Miguel Cotto por KOT en el décimo round. Su imagen, cediendo el cinturón CMB de los medianos, no había sido la mejor y, un año después, decidió colgar los guantes. "En mis últimos combates, mi cuerpo ya no era el mismo. Tengo la rodilla derecha destrozada, se me luxó el hombro izquierdo mientras dormía, tengo los dos codos rotos en mil pedazos, un tobillo operado. Tengo 40 años, más de 30 fracturas sólo en las piernas y sé que eso va a traer consecuencias ", describió en su momento, dando cuenta de sus serios inconvenientes físicos. ¿Su récord? 51 victorias (28 KO), tres derrotas y dos empates. Una vez retirado, Maravilla se dedicó a sus negocios personales (una marca de gimnasios de boxeo, una empresa de inversiones financieras en España y manejo de boxeadores) y hasta incursionó en el espectáculo con monólogos teatrales.



Fuente: Diario Olé.