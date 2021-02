El tenista ruso Daniil Medvedev ratificó su excelente momento y se instaló en la final del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año que se juega en Melbourne, tras imponerse hoy en semifinales sobre el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-2 y 7-5.



Medvedev, nacido en Moscú hace 25 años y cuarto en el ranking mundial de la ATP, se instaló en la final tras superar a Tsitsipas (6) luego de dos horas y 10 minutos de juego e intentará el domingo acabar con el reinado del serbio Novak Djokovic (1), ocho veces campeón en Melbourne Park, las dos últimas en forma consecutiva.



El ruso, quien ostenta un invicto de 20 partidos, ratificó que atraviesa el mejor momento de su carrera, tras haber cerrado el 2020 con los títulos del Masters 1000 de París y el Masters de Londres, e iniciado el 2021 con la conquista del ATP de Melbourne, a lo que se suma su acceso a la final del Grand Slam australiano con un tenis ofensivo y avasallante.



Medevedev venció por sexta vez a Tsitsipas, con quien solo perdió en una ocasión, e irá en busca del título ante Djokovic, quien se consagró finalista ayer tras derrotar en la primera semifinal al ruso Aslan Karatsev (114) por 6-3, 6-4 y 6-2.



Si bien el serbio, ganador de 17 títulos de Grand Slam, tres menos que los dueños del récord, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, ambos con una colección de 20 cada uno, se presenta como una vara muy alta, el ruso Medvedev es acaso el único que puede vencerlo en la actualidad.



En ese contexto, el historial entre ambos favorece a "Nole" por apenas un partido, ya que está al frente 4-3 en los enfrentamientos personales, pero la última vez que se encontraron la victoria fue para el ruso, en noviembre del año pasado en la fase de grupos del Masters de Londres que luego ganó.



Para Medvedev se tratará de su segunda final de Grand Slam, tras haber caído ante "Rafa" Nadal en la del US Open de 2019.



Por su parte, en el cuadro de damas, ayer quedaron definidas las finalistas que irán en busca del título: la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Jennifer Brady.



Osaka (3), campeona en Australia en 2019 y en las ediciones 2018 y 2020 del US Open, superó en semifinales a la veterana estadounidense Serena Williams (11) por 6-3 y 6-4, mientras que Brady (24) le ganó a la checa Karolina Muchova (27) por 6-4, 3-6 y 6-4.



La edición 2021 del Abierto de Australia, que se juega con una cantidad de público reducida en el estadio (no más de 7.500 personas en la cancha principal Rod Laver Arena), consagró hoy a las campeonas del dobles femenino.



La pareja conformada por la bielorrusa Aryna Sabalenka y la belga Elise Mertens venció en la final a las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova por 6-2 y 6-3.