Independiente e Instituto de Córdoba igualaron sin goles en partido jugado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. El encuentro, de discreto desarrollo, contuvo un polémico arbitraje de Darío Herrera, quien primero sancionó un penal en favor del equipo local y luego se rectificó, a través del VAR. Y luego en una maniobra para discutir dentro del área de la visita, el árbitro principal no sancionó la falta y tampoco fue llamado desde la cabina tecnológica para analizar.

El comienzo del partido tuvo a los dos equipos sin poder manejar la pelota ni hacerse dueños del mediocampo. Sin embargo, de a poco, el "Rojo" tuvo la primera aproximación al arco rival con una jugada personal del sanjuanino Matías Giménez, quien sacó un fuerte remate que fue contenido por el arquero Roffo.

En el inicio de la segunda etapa, el local, con el apoyo de su público, salió con mayor convencimiento. Mejoró con la pelota y se hizo dueño del medio. Instituto, por su lado, apostó decididamente a conservar el punto y no generó chances claras.

A los 41' se dio la jugada más polémica del partido, cuando Gregorio Rodríguez trabó a Braian Martínez sobre la línea del área grande y el árbitro Herrera decretó penal. Sin embargo, luego de análisis en conjunto, la sanción fue anulada a instancias del VAR, situación que provocó el enojo de los hinchas locales. Más enojados todavía cuando se dio otra jugada dudosa que Herrera no sancionó en penal para el local.

Tevez: "No desconfío de ningún árbitro"

El DT Rojo, Carlos Tevez, aseguró que no desconfía de ningún árbitro, a pesar de las dos jugadas polémicas en contra de su equipo cerca del final. "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró el DT sobre las jugadas sobre Martínez (anulada por el VAR y Canelo (no cobrada por el árbitro Darío Herrera).

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí. Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando. Hay partidos que los tenemos que luchar. En el segundo tiempo levantamos la intensidad y se vio un mejor Independiente", agregó. Tevez hizo además referencia al clásico ante Racing, del próximo sábado. "Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mi", concluyó Tevez.