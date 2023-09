La crisis es total en Sportivo Peñarol. A las escasas opciones de salvación de un descenso que parece ya inevitable, se le sumó ahora un nuevo capítulo que roza ya el escándalo porque después de que no apareciera el pago de parte de lo que se le adeuda al plantel, varios de los titulares en la formación bohemia decidieron alejarse del club de Chimbas. Una situación que pone más complejidad al escenario que ya sufría Peñarol en la previa del partido de mañana a las 17 en el Bicentenario de Pocito ante Juventud Unida de San Luis.

El que quedó en el medio de todo este desastre institucional y deportivo es el entrenador Ricardo González, que lejos de abandonar Peñarol ante tanta problemática, puso el pecho y debió trabajar contra el tiempo para poner en cancha un equipo mix entre los pocos titulares que se quedaron y muchos de los juveniles y de la primera local. El margen de error es el mínimo y no todo depende de Peñarol. A 10 puntos de Estudiantes de San Luis, el Bohemio tiene que ganar primero que nada y esperar que el Verde puntano no saque el mismo resultado porque quedaría automáticamente condenado al descenso. Es ganar y esperar que el rival en la pelea por la permanencia no lo logre. Esta crisis tiene varios capítulos previos en Chimbas que han llevado a este momento tan amargo para el Bohemio. Los problemas internos entre Oscar Cuevas y su comisión directiva llevaron al inédito momento de pretemporada en la que existieron dos planteles y dos cuerpos técnicos. Todo mal hecho. Luego, el inicio del ciclo de Bove nunca pudo encontrar el paso para los resultados y vino una etapa con Fernando Montenegro que tampoco revirtió nada. Llegó Rulo González y se encendió la esperanza pero nuevamente volvieron los problemas dirigenciales, con denuncias incluidas.

La fecha 33

En la Zona B del Federal A, este viernes será día de partidos decisivos para el descenso porque a las 17, Peñarol recibirá a Juventud de San Luis y tendrá que esperar el resultado de Estudiantes de San Luis-Atenas de Río Cuarto que jugarán desde las 21.