Raúl Antuña, director técnico de San Martín, ya piensa el partido ante Deportivo Morón, este sábado a las 15.30 horas por la 11ra fecha de la Primera Nacional. De cara a ese encuentro, el "Purruco" piensa realizar variantes buscando el equilibrio que tanto le está costando al equipo verdinegro.

"Queremos encontrar el equilibrio. Ese mismo convencimiento que mostramos de local tenemos que aplicarlo de visitante y no es fácil", manifestó el "Purruco". Es que el técnico sanjuanino, uno de los máximos ídolos en el club de Concepción, asumió en la sexta fecha y consiguió tres victorias en San Juan: 4-0 ante Dálmine, 3-0 ante Gimnasia de Jujuy y 4-1 ante Temperley, pero ese rendimiento donde dio cuenta de esa contunedencia, hasta el momento no logra aplicarlo de visitante: perdió 1-0 ante Almirante Brown y 4-0 ante Flandria. "De visitante han sido partidos diferentes ante Almirante el primer tiempo no fue bueno y ante Flandria el primer tiempo fue bueno pero el segundo fue malo y lo pagamos. Por eso ahora estamos trabajando en eso porque tenemos que achicar el margen de error y aplicar la contundencia", aseguró.

En búsqueda de eso, Antuña está dispuesto a dejar de lado su estilo y salir a jugar de otra manera ante Morón: "Tenemos a todos los jugadores en condiciones y si bien a mí no me gusta cambiar, esta vez habrán variantes porque vamos a esperarlos un poco más. Juego siempre de la misma forma pero esta vez vamos a tomar nuestras precauciones", expresó.

Este sábado se vendrá una prueba más para el Verdinegro y Antuña expresa que será una nueva oportunidad para que el equipo siga encontrando la identidad que ellos pretenden: "Ojalá podamos demostrar de visitante lo que pretendemos, yo estoy muy contento porque el equipo demostró que está para mucho. Ellos estaban acostumbrados a un requema y nosotros se lo cambiamos pero ellos se adaptaron rápido".

Sobre su presente y futuro, Antuña dijo estar tranquilo y no se cree con el puesto seguro, a pesar de que el presidente Jorge Miadosqui el domingo pasado aseguró que "Antuña ya no era interino, era el técnico de San Martín". "Yo estoy tranquilo y contento. Somos hinchas del club y queremos que San Martín siempre esté bien, además estamos trabajando con muchas energias positivas. Si nos toca quedarnos estaremos felices y si deciden traer otro entrenador también estaremos contentos y lo vamos apoyar", manifestó el DT que prácticamente pasa todo el día en el club, es que por las mañanas entrena al plantel mayor y por las tardes retoma su cargo de coordinador de fútbol en el club de Concepción.