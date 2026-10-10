Barracas golpeó a Huracán, ganó 2-0 y se metió de lleno en la pelea del Clausura

El Guapo se impuso como local por la fecha 12 con doblete de Briasco, cortó la racha de tres victorias consecutivas del Globo y alcanzó los 18 puntos en la Zona B.

Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por los playoffs.

Compartir







Barracas Central dio un golpe importante en la Zona B del Torneo Clausura. En el estadio Claudio Chiqui Tapia, el equipo de Damián Ayude venció 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por quedar entre los ocho mejores y avanzar a los playoffs.

De la mano de una tarde perfecta de Norberto Briasco, quien cumplió con creces la ley del ex al marcar los dos goles del partido, Barracas Central venció 2-0 a Huracán y consiguió mucho más que tres puntos. El Guapo cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos del Globo y se aseguró terminar la fecha 12 del Torneo Clausura dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además, el resultado tuvo una consecuencia directa en la tabla: River quedó momentáneamente fuera de los ocho primeros, independientemente de lo que ocurra en su partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

Barracas cortó la racha del Globo La victoria tiene un valor especial para el Guapo por el momento que atravesaba su rival. Huracán acumulaba tres triunfos consecutivos y había comenzado la fecha con 19 puntos, apenas dos por debajo de Argentinos Juniors, que era el líder de la Zona B antes del inicio de la jornada.

Barracas, en cambio, había comenzado la fecha con 15 unidades y en el octavo puesto, justo en el último lugar que otorga clasificación a los octavos de final. Con el triunfo llegó a 18 puntos y quedó todavía más involucrado en una zona donde varios equipos están separados por muy poca diferencia.

Además, el Guapo consiguió su segunda victoria consecutiva, ya que en la jornada anterior había derrotado 3-2 a Atlético Tucumán como visitante.