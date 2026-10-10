    • 10 de octubre de 2026 - 17:53

    Barracas golpeó a Huracán, ganó 2-0 y se metió de lleno en la pelea del Clausura

    El Guapo se impuso como local por la fecha 12 con doblete de Briasco, cortó la racha de tres victorias consecutivas del Globo y alcanzó los 18 puntos en la Zona B.

    Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por los playoffs.

    Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por los playoffs.

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    Barracas Central dio un golpe importante en la Zona B del Torneo Clausura. En el estadio Claudio Chiqui Tapia, el equipo de Damián Ayude venció 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por quedar entre los ocho mejores y avanzar a los playoffs.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    De la mano de una tarde perfecta de Norberto Briasco, quien cumplió con creces la ley del ex al marcar los dos goles del partido, Barracas Central venció 2-0 a Huracán y consiguió mucho más que tres puntos. El Guapo cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos del Globo y se aseguró terminar la fecha 12 del Torneo Clausura dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además, el resultado tuvo una consecuencia directa en la tabla: River quedó momentáneamente fuera de los ocho primeros, independientemente de lo que ocurra en su partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

    Barracas cortó la racha del Globo

    La victoria tiene un valor especial para el Guapo por el momento que atravesaba su rival. Huracán acumulaba tres triunfos consecutivos y había comenzado la fecha con 19 puntos, apenas dos por debajo de Argentinos Juniors, que era el líder de la Zona B antes del inicio de la jornada.

    Barracas, en cambio, había comenzado la fecha con 15 unidades y en el octavo puesto, justo en el último lugar que otorga clasificación a los octavos de final. Con el triunfo llegó a 18 puntos y quedó todavía más involucrado en una zona donde varios equipos están separados por muy poca diferencia.

    Además, el Guapo consiguió su segunda victoria consecutiva, ya que en la jornada anterior había derrotado 3-2 a Atlético Tucumán como visitante.

    Cómo sigue la fecha 12 del Clausura

    El triunfo de Barracas abrió la actividad del sábado, que continuará con Central Córdoba-Estudiantes, Tigre-Banfield y, desde las 21.30, River-Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

    La fecha seguirá el domingo con partidos como San Lorenzo-Deportivo Riestra, Platense-Argentinos, Rosario Central-Independiente Rivadavia y Racing-Belgrano, mientras que el lunes se cerrará con Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s.

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