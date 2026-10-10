Uno por uno, los partidos que se pierde Paredes por su desgarro grado 2: ¿llega al Superclásico?

La preocupación que se instaló en Boca durante el empate 2-2 ante Instituto finalmente tuvo confirmación: Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y quedará marginado de las canchas durante aproximadamente tres semanas, justo en uno de los tramos más importantes de la temporada.

Boca empató 2-2 con Instituto en Córdoba: Paredes jugó unos minutos y salió con un dolor muscular

Paredes sufrió un desgarro: se perdería la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama y el Superclásico

El mediocampista había comenzado el partido en el banco para ser preservado, ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo y apenas 16 minutos más tarde sintió un “pinchazo” que lo obligó a pedir el cambio. Salió con hielo en la zona afectada y fue directamente al vestuario.

Los estudios realizados posteriormente determinaron que la lesión es de grado 2 , por lo que Boca ya sabe que no podrá contar con una de sus principales figuras en una seguidilla determinante.

Los plazos habituales de recuperación prácticamente descartan a Paredes de los próximos cuatro compromisos del Xeneize:

Martes 13 de octubre: Boca vs. Vasco da Gama, ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca vs. Vasco da Gama, ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Viernes 16 de octubre: Boca vs. Talleres, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Boca vs. Talleres, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Martes 20 de octubre: Vasco da Gama vs. Boca, revancha de las semifinales de la Sudamericana en Brasil.

Vasco da Gama vs. Boca, revancha de las semifinales de la Sudamericana en Brasil. Domingo 25 de octubre: Independiente vs. Boca, por la fecha 14 del Clausura.

La ausencia en la serie frente a Vasco representa el golpe más fuerte para Rodolfo Arruabarrena, ya que Boca jugará en apenas una semana los dos encuentros que definirán su clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

¿Llega al Superclásico contra River?

La gran incógnita pasa por el Superclásico ante River, programado oficialmente para el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera.

Entre la lesión y ese partido habrá poco más de tres semanas. Por eso, en principio, Paredes podría llegar desde lo físico, pero lo haría con los tiempos muy ajustados y prácticamente sin ritmo de competencia. Justamente, por los plazos estimados de recuperación, llegaría “con lo justo”.

La evolución diaria será determinante. Boca no querrá apurar a su capitán y correr el riesgo de una recaída, especialmente porque la lesión vuelve a producirse en una zona que ya le había generado inconvenientes durante la temporada.

Una lesión repetida en una zona sensible

Paredes ya había tenido problemas durante el año en el isquiotibial derecho. En abril sufrió una sobrecarga ante River y posteriormente se desgarró antes del encuentro con Universidad Católica. En agosto, otra molestia lo dejó afuera durante 12 días.

La acumulación de partidos también aparece como un factor a considerar: desde la llegada de Arruabarrena para el segundo semestre, Boca disputó 21 encuentros entre el 16 de julio y el 9 de octubre, un promedio de un partido cada cuatro días.

Sin Paredes, Arruabarrena deberá reorganizar el mediocampo. El propio entrenador mencionó después del empate ante Instituto alternativas como Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, aunque reconoció que reemplazar al capitán obligará a buscar “diferentes características”.

El 1° de noviembre aparece ahora marcado en rojo: los próximos controles y la respuesta del músculo durante la rehabilitación definirán si Paredes puede estar disponible frente a River.