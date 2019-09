Suspenso. San Martín viajó a Carlos Casares sin definición absoluta de su formación titular. El técnico debutante Alfredo Grelak le dio prioridad a los mismos titulares que ganaron en Santiago del Estero. La decisión final la tomará hoy recién en Buenos Aires esperando a Agropecuario.

En el fútbol hay certezas que no se negocian y pese que el comienzo de ciclo le permitiría patear el tablero y revolucionar el campamento Verdinegro, el flamante entrenador Alfredo Grelak optó por lo seguro para su debut y tomándose todos los tiempos disponibles, decidió al menos no tocar casi nada en la formación para visitar a Agropecuario mañana y en principio, restando su confirmación, irían los mismos 11 que le ganaron a Mitre en Santiago del Estero. Este viernes fue día de fútbol para el plantel de San Martín, previo al viaje de la noche a Carlos Casares, pero en la práctica el técnico Grelak comenzó con la misma formación titular de la fecha pasada y pese a que luego fue haciendo algunas modificaciones, no terminó de confirmar cambios y eligió el suspenso para recién terminar de cerrar su primera alineación recién este sábado en Carlos Casares.



La formación inicial de San Martín arrancó con Luis Ardente en el arco; en la defensa, repitió el cuarteto de Rafael Barrios, Franciso Alvarez, Facundo Moteseirín y Raúl Iberbia. Luego, en el medio, paró a Ramírez por la derecha, Luis Jerez Silva por el centro y Marcos Gelabert por la izquierda y liberado. En tanto que en el ataque, el trío Martín Bravo, Pablo Palacios Alvarenga y Matías Gimenez volvió a tener titularidad en la práctica. Luego, Grelak comenzó a probar algunos cambios en el sistema, en el mediocampo especialmente, y también variantes de ataque pero nada quedó definido y por lo que tiene de trabajo encima, la primera alineación es la que corre con ventajas.



San Martín viajó en horas de la noche para llegar a Carlos Casares en las primeras horas de este sábado y aguardar el cotejo.

Estudiantes manda solito

Estudiantes de Buenos Aires le ganó 4-3 a Barracas Central, en un partidazo que marcó el comienzo de la cuarta fecha de la Zona A, triunfo con el cual el equipo de Caseros continúa como líder de la Primera Nacional con puntaje ideal.



Atlanta, con puntaje ideal en la zona 1, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, y Sarmiento de Junín, que encabeza el grupo 2, será visitante de Almagro, en los dos partidos salientes de los seis con que seguirá hoy la cuarta fecha de la Primera Nacional. El equipo de Villa Crespo es sensación en su regreso a la categoría: ganó sus tres partidos y va afirmando su condición de candidato al ascenso. Mañana busca otro paso ante los de Río IV. Sarmiento, en tanto, luego de la decepción de la pasada temporada -en que se quedó a las puertas del ascenso a la Superliga-, arrancó dando otra vez pelea y visitará a Almagro.