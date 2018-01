Otros tiempos. Walter Erviti y Ariel Holan tuvieron una muy buena relación, ahora eso cambió por completo.

El mediocampista de Independiente Walter Erviti acusó ayer al entrenador, Ariel Holan, de "darse vuelta" en sus decisiones, luego de que le comunicaran que no será tenido en cuenta para el resto de la temporada.



"Ya me causa mucha gracia, toma decisiones y después se da vuelta. Conceptualmente, ahora no es de mi agrado. Capaz en cuatro días cambia de parecer, ya no sé qué pensar", apuntó el experimentado volante en una nota con radio Continental.



Erviti conoció a Holan durante el paso de ambos por Banfield y el director técnico fue clave para su llegada a Independiente durante el año pasado.



"Me llamó para jugar en Independiente, me llamó para hablar de fútbol durante todo el año y tranquilamente me podría haber llamado ahora, pero no lo hizo", afirmó.



Holan tuvo varios enfrentamientos durante su carrera como entrenador. El último sucedió luego de ser campeón de la Copa Sudamericana con su preparador físico, Alejandro Kohan, quien se alejó del cuerpo técnico, aunque anteriormente le sucedió con Matías Almeyda (DT de Chivas de Guadalajara), Jorge Burruchaga (actual coordinador Deportivo del seleccionado argentino mayor), entre otros.



El ex jugador de Boca apenas disputó 19 partidos en el "Rojo" y en el último semestre solamente lo hizo en seis ocasiones, muchas veces como alternativa.