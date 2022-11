El seleccionado de España tuvo un debut soñado en el Mundial de Qatar 2022 tras golear por 7 a 0 a Costa Rica, con un alto nivel futbolístico que lo confirma como uno de los candidatos al título. La "Roja" hizo la diferencia en la primera media hora con los primeros tres tantos y el resto del partido fue una demostración de fútbol y goles.

España exhibió un gran nivel comandado por la vigencia de su capitán Sergio Busquets, el único que quedó de la generación campeona en Sudáfrica 2010, más la frescura de jóvenes talentos como Pedri y Gavi, surgidos de La Masía del club Barcelona.

A Costa Rica no le alcanzó ni con la presencia del arquero Keylor Navas, ex Real Madrid y compañero de Lionel Messi en PSG, que poco pudo hacer para salvar a su equipo de una dura derrota.

La "Roja" impuso las condiciones del partido desde el inicio con una propuesta sorpresiva ya que finalmente Álvaro Morata arrancó en el banco de suplentes y en su lugar Luis Enrique puso a Marco Asensio por el centro más Dani Olmo y Torres por los costados. La fórmula le salió perfecta al carismático entrenador español ya que los tres convirtieron los primeros goles de España en el partido.

LUIS ENRIQUE

“Salió todo muy bien pero el elogio debilita”

El entrenador de España, Luis Enrique, advirtió que el “elogio debilita” y prefirió la cautela luego de la histórica goleada en el debut. “No tengo dudas de que vamos a competir con la misma intensidad en el próximo partido. El elogio debilita pero no se preocupen que este equipo no se va a relajar”, avisó. “Fue un partido muy especial para nosotros. Quise poner énfasis en empezar la competencia de la mejor manera porque España es una selección a la que le cuesta empezar ganando pero nos salió todo redondo”, dijo el DT. “Fue sorpresiva la derrota de Alemania pero nos puede ganar. Eso sí, no será por relajación o por creer que el trabajo está hecho. Mi desafío es preparar al equipo después de un resultado como este”, remarcó.