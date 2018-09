Del Potro.

El argentino Juan Martín del Potro (3º) es finalista del US Open de tenis por segunda vez en su carrera. Tras el abandono del español Rafael Nadal (1º), el tandilense se clasificó al partido decisivo del último Grand Slam del año. El domingo buscará repetir la consagración que alcanzó en la temporada 2009.



"La Torre" se quedó con el triunfo en la primera semifinal, que se disputó en el estadio Arthur Ashe, por 7-6 (3), 6-2 y retiro en una hora y 59 minutos de juego.



Del Potro chocará mañana desde las 17 horas ante el ganador del duelo que protagonizaban al cierre de la edición el serbio Novak Djokovic (6 del mundo) y el japonés Kei Nishikori (19º).



El set comenzó con un quiebre por lado. Ninguno lograba imponer su juego y el desarrollo era parejo. La derecha de Del Potro sólo lastimaba de manera aislada, su saque no estaba fino y se sucedían los errores de ambos lados. En el noveno juego, Nadal cedió su saque y el argentino se dispuso a sacar para cerrar el parcial. Tuvo dos set points y no pudo capitalizarlos. Así, se fueron a un tie break en el que "La Torre" sacó una diferencia de 7-3 para tomar la delantera en el marcador.

La lesión del número uno del mundo enmarcó el segundo parcial. Nadal no estuvo a la altura físicamente y Del Potro afianzó su juego. En la mente del tandilense no pesó el condicionamiento de su rival. "La Torre" logró dos quiebres y se llevó la manga por 6-2.



En el descanso, el español -campeón defensor del certamen- llamó al médico y decidió abandonar. La molestia en su rodilla era realmente intensa y lo obligó a tener que retirarse de un partido clave.



Así, Del Potro llegó a la final de su torneo favorito, del que ganó en el 2009 al vencer en la final al suizo Roger Federer.



En ocasión de aquella consagración, el tandilense tenía 20 años y una promisoria carrera. Hoy, con casi 30, es un "sobreviviente" del circuito, un jugador que supo reinventarse tras lesiones, cirugías y largas ausencias para llegar a su mejor nivel.



Un tema no menor es que en caso de ser campeón mañana, Juan Martín no podrá ser el número dos del ranking desplazando a Federer. El tandilense sumará en caso de coronarse 2.000 puntos (ya se aseguró 1.200 por ser finalista) y se ubicará a tan sólo 120 puntos del suizo. Aunque parezca extraño si el campeón es Djokovic, será el serbio el nuevo número 3 del mundo, dejando relegado al cuarto lugar a Del Potro. Esto ocurriría debido a que Nole no jugó la edición del año pasado y por eso al sumar 2.000 puntos saltará a la tercera ubicación.



Sin dudas un presente soñado para Delpo, que mañana busca agigantar su rica trayectoria.

No va más. Nadal saluda al árbitro principal decretando su abandono en la semis del Us Open. Del Potro mira la escena de cerca.

"No puedo creer que vuelva a jugar la final de este torneo. No es lo ideal ganar así, pero estoy muy feliz por mí".



Juan M. Del Potro

Triplicado



Sólo tres tenistas argentinos ganaron alguna vez un Grand Slam y apenas siete disputaron una final. Los que saborearon el título fueron Guillermo Vilas (4 veces), Gabriela Sabatini (1) y Delpo que va por su segundo título.