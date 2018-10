Mano dura. Forestello decidió cambiar en San Martín.

El defensor de River Javier Pinola se refirió a la jugada más polémica que dejó el duelo revancha entre River e Independiente por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El defensor fue el protagonista principal de la acción más discutida del juego que se disputó en el estadio Monumental. Luego de un rechazo defensivo, el ex Rosario Central le pegó un planchazo a Martín Benítez dentro del área. Para el árbitro Anderson Daronco no hubo infracción, por lo que desechó observar la acción en la pantalla del VAR.



"Jugadores que hayan pisado una cancha o haya vivido una situación similar entienden perfectamente que yo rechazo la pelota y que con el envión es imposible poder frenarme. Además, no dejo la pierna estirada como para querer lastimarlo. Trato de retraerla, pero tampoco se puede cortar la pierna ni bajarla porque es una jugada muy rápida", explicó Pinola en diálogo con Closs Continental.



"Yo rechazo con la pierna estirada y después la recojo, pero el movimiento es algo natural. No voy a querer lastimarlo ni nada. ¿Cómo hago para mover la pierna, correrla o bajarla? Es una milésima de segundo. Mi reacción no es querer pegar y él (Benítez) también se cruza. El contacto existió, lo vimos todos. Después está el VAR y con cámara lenta podemos empezar a juzgar un montón de cosas. En cámara lenta es más fácil", agregó.



Ante la consulta sobre qué hubiera hecho si la patada era contra su compañero Santos Borré, reconoció: "Por supuesto que uno lo va a exigir, pero tampoco hay que escudarse en eso. En la Libertadores pasada no nos quedamos con el VAR por el penal no cobrado ante Lanús. Perdimos porque jugamos mal y lo aceptamos. Pudo haber sido penal y expulsión mi jugada".

Con otro esquema y cuatro modificaciones que incluyen el debut para varios en esta temporada, el técnico Rubén Darío Forestello empezó a darle forma al equipo de San Martín que este sábado recibirá a Vélez. Con un modelo 4-3-3 desde lo táctico, el Yagui paró una formación con éstos nombres: Ardente: Goitia, Mattia, Pucheta, Milo:Fissore, Gelabert, Mosca: Villarruel, Bravo, Solis. Ingresando Mattia por Erpen, Milo por Gianni Rodríguez, Fissore por Cristaldo y Villarruel por Palacios Alvarenga. Una decisión fuerte del técnico que sabe de la necesidad de que San Martín recupere puntos, juego y autoestima tras las tres derrotas en serie que lo complicaron en la tabla de los descensos seriamente.