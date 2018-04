Doble función. Victor Andrada se hará cargo, además del plantel del Federal A, del Local y por eso se alejó Víctor Hugo Cabello.

Hace poco más de dos meses, Juan Valiente asumió el comando de Desamparados. El equipo quedó eliminado del Federal A y entonces el presidente tuvo su primer medida importante: darle continuidad para la siguiente temporada al entrenador Víctor Andrada, quien dirigió al equipo en los últimos encuentros de la reciente campaña. Y durante esta semana, Valiente decidió que sea Copito el que también asuma la conducción del equipo en la Primera del fútbol doméstico. Con esa medida, se produjo la salida de Víctor Hugo Cabello, quien tras quedar excluido del mundo puyutano expresó su disconformismo ante la falta de respuestas según manifestó. Pero ayer, Valiente explicó a DIARIO DE CUYO que la decisión fue de común acuerdo y que Cabello entendió los motivos que le brindó de manera personal y privada. "No soy de mediatizar las decisiones que tomamos en el club, pero sí debo aclarar que a Cabello yo le manifesté que no iba a seguir debido a que la decisión de la dirigencia era que Andrada se hiciera carga de la Primera local para que vaya conociendo los jugadores de las inferiores y ganando tiempo para armar el plantel del Federal A. La salida de Cabello fue de común acuerdo e incluso en la charla donde se le dijo al plantel la decisión que no seguía, él estaba presente pero el que habló con el plantel fui yo", subrayó el presidente quien agregó "es una decisión tomada de acuerdo al proyecto futbolístico del club. Cabello fue sumado en su momento a ese proyecto y ahora no está más incluido, ni más ni menos que eso. No hay otra situación en particular. De hecho, Andrada se había ido a Santa Fe con su familia y lo llamamos para que el lunes (por mañana) asuma la dirección técnica del plantel local".

Desamparados retomará su actividad en el Federal A en julio próximo.

De esta forma, del lado dirigencia se le respondió a Cabello. quien había marcado su disconformismo con su salida: "Me pareció una falta de respeto hacia mí, mis colaboradores y al club mismo la forma en que se tomó esta decisión. Es poco serio lo que armaron y yo confié siempre en los dirigentes. No firmé acuerdo alguno y hoy pago las consecuencias. Me sorprendieron mal", afirmó.