Relajado, después de haber estado varias horas en la piscina y de haber dado un paseo junto a su equipo por las cercanías del hotel donde se hospedaron hasta ayer, el colombiano Winner Anacona, ganador de la 37º Vuelta Internacional a San Juan se tomó unos minutos para una entrevista con DIARIO DE CUYO y analizar su importante triunfo. El ciclista del Movistar dijo que no esperaba tener tan buen desempeño en la etapa del Colorado, es que gracias a ese triunfo se coronó el domingo en la Circunvalación.



-¿Qué significado tuvo la victoria?



-La viví con mucha felicidad. Es una carrera en donde las cosas salieron mejor de lo que esperaba, me encontraba en un buen estado de forma. Nos sirve como motivación para el resto de la temporada y nos hace presumir que las cosas van a salir muchísimo mejor. En fin, es un triunfo sorpresivo.



-¿Sorpresivo porque no esperabas dar ese golpe en El Colorado?



-Tenía esa ambición, pero hice un ataque para respaldar a los hombres líderes del equipo, yo pensaba que lo podía hacer muy bien pero no sabía que lo iba a hacer tan bien como salió, así que en cierta forma fue un triunfo que me tomó por sorpresa. Venía pasando por muy buenos días de forma, hice una buena contrarreloj y el día de la etapa en Valle Fértil también estuve muy activo así que finalmente en la etapa del Colorado pude sacar una ventaja considerable para el final quedarme con la general de la carrera.



-Cuando llegaron a San Juan, ¿habían ido al Colorado a entrenar?



-Yo la conocía de los años anteriores, pero esta vez no habíamos entrenado allí porque habíamos llegamos el viernes previo a que comenzara la carrera, y como estabamos a dos días de que arranque la prueba, optamos por no ir.



-¿Había una táctica o un planteo de atacar a cierta distancia?



-La idea era empezar a endurecer la carrera desde el inicio de la ascensión al puerto, no es una ascensión que sea muy dura, la dureza del puerto la da el viento que pega porque es una montaña muy descubierta, sabíamos que teníamos que controlar la carrera porque si subíamos a ritmo de Julian Alaphilippe (Deceunink Quick Steep) seguramente iba a ganar la etapa porque él es muy rápido.



-¿El público sanjuanino es parecido al de Colombia?



-La verdad es que aquí hay mucha afición pero en Colombia hay mucha también. Aquí nos han acogido muy bien, la gente es cariñosa y salió a la ruta para apoyarnos. Es una lástima que haya etapas que van por lugares muy alejados, donde pasamos por donde no hay ningún pueblo como la etapa del Colorado donde la gente que llega hasta el puerto de la montaña lo hace porque es muy apasionada. En Colombia donde será el Tour ahora es diferente porque la carrera tiene muchos circuitos y es un departamento que vive mucho ciclismo entonces te lo hace sentir. Algo similar a la etapa de la Circunvalación donde la gente se agolpa en multitud.



-¿Cómo viviste la última etapa?



-Fue muy linda por la cantidad de gente que había. El público aquí es respetuoso aunque ayer hubo momentos donde los aficionados se pegaban al borde de la carretera y nos preocupábamos porque se viajaba muy rápido y si vas a 50 km/h el daño puede ser grande.



-Hablando de tus metas, primero el Tour de Colombia, ¿y después?



-El Tour de Colombia es el próximo compromiso con el equipo y después sí ya viajaré a Europa para encarar el cronograma de carreras allí. Espero que este triunfo acá en San Juan sirva para tener una gran temporada. Fue un inicio con el pie derecho y nos vamos con la ambición de seguir repitiendo lo mismo.



-Y a esperar el 2020 para venir a defender el Nº1...



-Sí, esperemos. Este año es el último con el Movistar, si renuevo contrato la idea seguro será empezar la temporada aquí y si es con victoria mucho mejor.

De recuerdo. El colombiano, en el lobby del hotel, aprovechó para leer la edición de ayer de DIARIO DE CUYO donde lógicamente él fue el protagonista de la portada. Anacona se llevó el diario hacia su país.

Sus victorias

3 No son muchos los triunfos de Anacona. Ganó una etapa de la Vuelta de España 2014 y una etapa en el Girobio 2011, similar al Giro de Italia pero para Sub-23. La Vuelta a San Juan es su primer triunfo resonante.