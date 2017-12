Gran triunfador. Tras una gran temporada, el ciclista Nicolás Tivani se adjudicó la 17ma edición de "El deportista del año" el pasado miércoles. Ayer José Villa, de UPCN, lo cuestionó a él y a todos los ciclistas.

Las declaraciones radiales del máximo responsable de UPCN Voley, José Villa, afirmando que "todos los ciclistas se drogan" tuvo como efecto inmediato el rechazo a estos dichos por parte de ciclistas y dirigentes de esta disciplina. De esta forma, condenaron las palabras que dijo Villa en Radio AM 1020 cuando disparó que "todos los ciclistas se drogan". Además, en la entrevista le apuntó directamente al premio que entregó el pasado miércoles DIARIO DE CUYO, "El deportista del año", que se lo adjudicó precisamente un pedalero como Nicolás Tivani.



Justamente el juvenil pocitano, que corre para un equipo profesional europeo, expresó sus sensaciones a este medio: "Me da pena leer cosas como estas. Gracias a Dios y al apoyo de toda la gente pude lograr estas cosas. Soy feliz y agradezco a toda la gente por defender el deporte más lindo.

Le respondo sin enojo a Villa y le digo que me levanto muy temprano como para empezar el día de la mejor manera, entrenando ya sea en el gimnasio o saliendo a hacer 5 o 6 horas, sin importar el calor que hace a esta altura del año", remarcó Tivani, quien también hizo público su fastidio a través de su Facebook. Fue en las redes sociales donde el doble ganador de la Vuelta a San Juan, Juan Pablo Dotti, le contestó a Villa de forma más contundente: "Que pueden esperar de un Burro más que una patada? (Villa) Es un resentido de la vida, enojado con todo el mundo. Típico del que llega a un status de vida alto sin tener el más mínimo respeto y educación. Y llega no precisamente por ser honesto", espetó.

"Me duele escuchar que se hable así de los ciclistas, pero sé muy bien cómo son las cosas".

NICOLÁS TIVANI - Ciclista profesional

El presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, opinó en similar sentido aunque bajando el tono de la polémica: "Pepe es amigo mío, pero en esta no lo entiendo. Sé que está caliente por el tema que UPCN quedó afuera del Sudamericano, pero no es para decir algo así. Él es muy calentón y supongo que dijo eso en un momento así. Ya hablaremos como lo hacemos siempre cuando nos cruzamos en algún café del centro", afirmó. Justamente el hijo de Juan José, Jorge "Coqui" Chica, actual secretario de Deportes de la provincia, fue otro de los apuntados por Villa al sostener que "Coqui no nos quiere ni ver a nosotros. No hay apoyo de la Secretaría de Deportes, creo que hay mala onda de parte de la Secretaría de Deporte. ¿Por qué? No lo sé. Nadie le ha dado a la provincia más títulos que UPCN Voley", cuestionó. Por su parte, el secretario de Deportes aseveró que "Pepe es un amigo, debe estar enojado por lo del Sudamericano. Obviamente no pensamos igual, pero no quiero polemizar con él. Nosotros le estamos ayudando a construir un estadio".

Villa también habló del DT de UPCN, Armoa: "Eligió a los jugadores, es él el responsable".

A su vez Carlos Gómez, máximo encargado de la Agrupación Virgen de Fátima, opinó que "la Secretaria está haciendo un gran trabajo con su política deportiva de Estado, que está en relación con lo pretendido por el gobernador de San Juan. Se fomenta el deporte y se brindan las herramientas para desarrollarlo", subrayó. Uno de los grandes referentes del pelotón en la actualidad como Luciano Montivero también brindó su parecer: "Me sorprende lo que dijo este señor y no lo comparto en absoluto. No entiendo por qué agrede de esa manera un grupo de deportistas que son de los más humildes. Además, tanto yo como ciclistas de la categoría de Nicolás Tivani, que hemos ganado cosas importantes, pasamos por diversos controles antidoping y nunca hubo un resultado positivo". En sus palabras, Villa incluso le apuntó a Tivani por quedarse con el premio mayor de "El deportista del año": "¿Qué ganó Tivani? ¿Ganó (el premio) porque es de Pocito? ¿Díganme qué ganó?", expresó.



El propio ciclista le contestó con "por si no sabía también estuve ternado al Olimpia de Plata, creo que usted no está bien informado con las cosas. Y si no sabe, también formo parte de un equipo europeo" y agregó que "usted como presidente de UPCN no debería hablar así de los deportistas y más teniendo un equipo. Igual, le deseo muy felices fiestas a usted y a toda su familia".