Futbolistas Unidxs es un "colectivo de futbolistas comprometidxs con la realidad social y la política", tal como anuncian en sus canales oficiales. En las últimas horas dieron a conocer una propuesta para generar un salario universal para futbolistas (SUF).

Uno de los referentes es Sebastián Vidal, ex mediocampista surgido en Boca y con pasos por Unión y Excursionistas, entre otros, explicó en diálogo con Sólo Ascenso: ““El objetivo es garantizar y generar, a partir del 30 de junio y hasta que las autoridades sanitarias permitan retomar la actividad, un salario único para futbolistas. Que ese monto sea igual a todos los futbolistas de cada categoría, acá no importa quién juega mejor, peor o quién tiene más capacidad de negociación, sino generar un salario de emergencia para no pasar hambre y malos momentos con la familia en estos meses".

Y dio más detalles de la iniciativa: "Por eso planteamos que sea uno por categoría, que sea homogéneo, todos los futbolistas de esa categoría que se quedan sin contrato el 30 de junio, obviamente, contemplando las tres categorías de fútbol femenino, de Primera a la Primera D inclusive y todo el ascenso”.

“En particular tenemos dos exigencias. En primera instancia estamos en contra que se eliminen los descensos porque entendemos que eso va a afectar nuestras formas de contratación, salarios, va a precarizar aún más nuestros salarios ya precarizados. Y por otro lado, estamos en contra de que el fútbol arranque solamente en algunos casos, como en el caso de los reducidos", cerró Vidal, que con 31 años dejó la actividad profesional el año pasado y actualmente es Secretario de Deportes de la ciudad de Avellaneda.

