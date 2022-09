El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo reconoció que la derrota en cancha de Boca Juniors de hoy "es un golpe anímico duro" y que la recuperación del mismo "depende ahora del equipo".



"Este fue un partido anímico y dependerá de nosotros levantarnos. Pero tenemos que hacerlo enseguida. El miércoles tenemos el partido con Banfield en casa y allí se verá si nos recuperamos", le confesó Gallardo a los medios que lo esperaban a la salida de la Bombonera luego del 0-1 ante los boquenses.



"El de hoy fue un partido chato de los dos. Nuestro plan de juego era el que utilizamos en el primer tiempo, con los dos laterales avanzados y teniendo salida desde el fondo (utilizó línea de tres). Pero en el segundo pensaba hacer cambios. Y el detalle de la derrota estuvo en un detalle (el gol de cabeza de Darío Benedetto en un córner)", explicó.



Gallardo sostuvo que justamente "después del gol de ellos quedó en el debe no haber salido a buscar el empate".



"Pero siempre uno se puede equivocar con los planteos. Nosotros hicimos poco y Boca también. Ese es el análisis del partido, Después te queda la bronca de haber perdido y no haber jugado como queríamos. Este sistema con el que salimos lo entreno todo el año y no solamente para un partido. A veces sale y otras, como hoy, no sale", admitió.



"Pero atención que el partido lo perdimos en el segundo tiempo, cuando estábamos con línea de cuatro. Ahí llegó el gol de Boca. Este partido es anímico y es un golpe duro. Dependerá de nosotros salir adelante", insistió el "Muñeco" en la despedida del diálogo con la prensa a las apuradas..