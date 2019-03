Méritos. Marcelo Gallardo sigue acumulando reconocimientos y esta vez fue la misma Conmebol la que lo premió en el marco del encuentro de entrenadores realizado en Paraguay.

Buenos Aires,TELAM

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, participó en un encuentro de entrenadores sudamericanos en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y destacó la calidad de los equipos sudamericanos para tener sistemas tácticos flexibles que se adaptan a los partidos.



Al tiempo que cuando elogiaron el sistema de juego de River, opinó: ‘Al hablar de sistemas no suelo hacerlo basándome en la rigidez, no lo veo desde esa manera y pienso en la flexibilidad, veo en mi equipo que dice 4-4-2 y me parece muy frío y no me identifica‘.



Gallardo en este sentido destacó: ‘No me gusta porque me baso en la flexibilidad de las cosas, en eso ahí aprendí, aprendí a tener una característica clara de que los sistemas no son nada rígidos y se empieza a detectar el conocimiento en esa flexibilidad‘.



Además el Muñeco aseveró: ‘Somos competidores y eso nos mejora, cada vez es más dura la competencia, cada vez los jugadores vienen más preparados y tenemos que estar preparados y darle la información más específicamente posible para que no perdamos la naturaleza del juego‘.



Al tiempo que reiteró la idea general que hoy hay una buena búsqueda de conocimiento muy evidente en todos los equipos por ser mejores y consideró: ‘Si perdemos la naturaleza del juego perdemos como entrenadores‘.



El DT, que fue premiado por la Conmebol, dijo, además: ‘cuando me inicié en esta profesión no sabía si iba a ser vocacional o no. Uno no lo sabe hasta que tiene la experiencia. Me gusta vivir de lo que hago y es un gran alegría estar acá. Lo único que le dedico a todos es tener buena salud porque esta profesión indica que hay que tenerla‘.



El entrenador de River volverá al trabajo con el equipo hoy por la tarde en el predio de Ezeiza de cara a unas semanas de reacondicionamiento pues la competencia oficial regresa el 30 de marzo ante Talleres en Córdoba por la Superliga.



Gallardo no contará en estas semanas con los jugadores convocados a la fecha FIFA que son Gonzalo Montiel, Franco Armani y Matías Suárez para la selección Argentina y Robert Rojas que fue citado a pesar de sufrir un esguince en el tobillo. Además se espera por la confirmación de la operación de ligamento de rodilla izquierda de Juan Fernando Quintero.





POR LA SANCIÓN

Alfaro bancó al Muñeco

Firme. Gustavo Alfaro dejó clara su postura.

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, planteó su disconformidad por la sanción que recibió Marcelo Gallardo en la última edición de la Copa Libertadores de América en el marco de la Cumbre de Entrenadores que organizó la Conmebol en Luque, Paraguay. ‘Fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo (Gallardo) cuando no le permitieron ir a un estadio, hablar con sus jugadores y no poder dar la charla técnica en el vestuario‘, manifestó Alfaro en apoyo a su colega durante la primera Cumbre de Entrenadores que se desarrolló ayer en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. ‘A él (Gallardo) lo sancionaron porque bajó en el entretiempo a dar una indicación. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir acá: yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en la vida‘, aseguró.



‘Si mi equipo se está yendo de una competencia ¿me voy a privar de darle una indicación que considero vital?‘, argumentó Alfaro.