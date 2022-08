Sergio García (11m11s) fue el más rápido ayer, en la primera etapa - de tres- que corrieron 88 autos de

la ACAT. El piloto se impuso en su categoría (Fuerza Libre) y lidera la general. Diego Ares comanda en 4x4; José Castro, en Jeep Libre; Alberto Bianchi, en categoría G; Emanuel Chavez , en la E; Leonardo Donoso, en D Plus; Lucas Martín, en RC5; Emiliano Falcón, en RC5 Light; Ramiro Janabel, en D Especial; Cristian Moreno, en C Plus; Mario Quiroga, en la C; Gustavo Aguirre, en la D; Pablo Chavez, en B 1000 y Mario Paredes, en A Libre. Hoy se disputarán dos tramos, uno de 15 kms y otro de 2,7, terminarán en El Cerrillo, donde los vecinos de Carpintería podrán ver el cierre de la prueba.