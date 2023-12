El argentino Alejandro Garnacho marcó hoy dos de los goles con los que su equipo, Manchester United, venció hoy de local -en un partidazo- al Aston Villa por 3 a 2, con el guardameta Emiliano “Dibu” Martínez de titular, en el inicio del tradicional "Boxing Day" de la Premier League.



En el mítico Old Trafford, Manchester United consiguió una gran victoria y aire para su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, con una gran actuación de Garnacho, al que además le anularon otro gol, por off side, en el que gambeteó a Dibu y definió al arco vacío.



Los Villanos se pusieron en ventaja con goles del escocés John McGinn y el belga Leander Dendoncker y finalizó el primer tiempo ganando 2 a 0.



A los 3 minutos de la segundo etapa, el árbitro anuló el primer tanto de Garnacho, de 19 años, por off side, pero a los 14, el mediocampo del United robó una pelota que derivo en Marcus Rashford que al entrar al área tiro un centro bajo que el argentino envió al fondo de la red.



A los 26, la jugada vino por el sector izquierdo, cuando Garnacho la empalmó de zurda y convirtió el empate para los Diablos Rojos.



A los 37 minutos, el United tuvo un corner a favor y los rebotes la dejaron cerca del delantero danés Rasmus Hojlund, de apenas 20 años, que marcó el tercer tanto a pesar de la estirada del "Dibu".



En el Noroeste de Inglaterra, Liverpool trepó a la punta al derrotar, de visitante, a Burnley por 2 a 0 con tantos del uruguayo Darwin Núñez y el portugués Diogo Jota.



Con esta victoria, Liverpool suma 42 puntos, lo persiguen Arsenal con 40 y Aston Villa con 39 unidades.



En la costa sur de Inglaterra, el local Bornemouth -con el defensor argentino Marco Senesi de titular- goleó a Fulham por 3 a 0 y se acerca a puestos de clasificación a copas europeas.



Los goles de los "Cerezas" los marcaron Dominic Solanke, el neerlandés Justin Kluivert y el delantero colombiano Luis Sinisterra.



Más temprano, el defensor argentino Gonzalo Montiel fue titular en el triunfo de Nottingham Forest ante Newcastle por 3-1, como visitante,



El lateral derecho campeón del Mundo en Qatar 2022 jugó desde el inicio luego de tres meses y fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo ya que tenía tarjeta amarilla.



El mediocampista ex Vélez Sarsfield Nicolás Domínguez ingresó en el segundo tiempo en los Árboles Astutos, tal el apodo del Nottingham, que volvieron a la victoria después de siete fechas.



El ex River Plate no era titular en la Premier League desde el pasado 23 de septiembre cuando participó de la derrota 2-0 ante Manchester City.



Sus últimos minutos oficiales, en tanto, habían sido el 17 de octubre con el seleccionado argentino en el partido ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas cuando salió en el primer tiempo por un desgarro en el gemelo.



Nottingham Forest lo dio vuelta con un triplete del neozelandés Chris Wood y cortó el invicto que tenía Newcastle en el estadio St. James' Park.



Con su segundo triunfo de visitante en el campeonato, el equipo de Montiel y Domínguez alcanzó los 17 puntos y se aleja de la zona de descenso.



Newcastle, con 29 unidades, se puso en ventaja a través de Alexander Isak, de penal, pero después desaprovechó la oportunidad de acercarse a los puestos de copas europeas.



En un duelo clave en la zona de descenso, Luton Town venció, de visitante, a Sheffield United, por 3 a 2, aunque ambos equipos descenderían si el torneo finalizará hoy.



Luton aprovechó una jornada fatal de la defensa loca, ya dos de los goles los marcaron el volante tunecino Anis Ben Slimanes y el defensor Jack Robinson, ambos en contra, mientras que el tercer tanto fue obra de Alfie Doughty.



Los goles del Sheffield United los marcaron escocés Oliver McBurnie y el bosnio Anel Ahmedhodzic.



Esta fecha es la denominada "Boxing Day", el día posterior a la Navidad, es muy tradicional para el fútbol inglés y remite a la época feudal cuando los nobles regalaban cajas con alimentos a sus trabajadores.



La Premier League, entonces, ofrece como obsequio a sus aficionados la programación de parte de una fecha, que este año será la última de la primera rueda y se jugará distribuida hasta el jueves 28.



--Miércoles:



. A las 16.30: Brentford-Wolverhampton (Star+) y Chelsea-Crystal Palace (Star+).



. A las 17: Everton-Manchester City (ESPN y Star+).



--Jueves:



. A las 16.30: Brighton-Tottenham Hotspur (ESPN y Star+).



. A las 17.15: Arsenal-West Ham United (ESPN y Star+).







--Posiciones: Liverpool 42 puntos, Arsenal 40; Aston Villa 39; Tottenham Hotspur 36; Manchester City 34; Manchester United 31; West Ham United 30; Newcastle United 29; Brigthon And Hove 27; Bornemouth 25; Chelsea y Wolvehampton 22; Fulham 21; Brentford 19; Crystal Palace 18; Nottingham Forest 17; Everton 16 (x); Luton Town 15; Burnley 11; Sheffield United 9.



(x) Se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero.