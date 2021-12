Mano a mano. Así será la esperada y ansiada definición del 72° Campeonato Mundial de Conductores de Fórmula 1, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes largarán primero y segundo en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se correrá en el renovado circuito Yas Marina, anticipando un cierre antológico en la historia de la categoría: Quien llegue adelante del otro será el Campeón Mundial.

"Es un sentimiento asombroso. Definitivamente mejoramos el auto en la clasificación, y obtuvimos lo que queríamos. Solo estoy deseando que llegue mañana, eso es lo más importante. Me sentí bien con ambos neumáticos, así que ya veremos", manifestó al bajarse de su Red Bull, Verstappen tras marcar su décima "pole" en la temporada y la 13° en su campaña, con un sorprendente 1m22s109, a 231,541 Km/h.

Trabajando en equipo, con su compañero Sergio Pérez, el neerlandés cerró esa vuelta y estableció una diferencia inusual con respecto a su archirrival, Hamilton, a quien superó por 371/1000, quien con el Mercedes intentór acortar más la brecha en el clasificador, pero no fue suficiente.

"Max hizo una gran vuelta hoy, simplemente no pudimos competir con ese tiempo al final allí. No pudimos responder a esa vuelta, pero mañana estamos en una buena posición con nuestros neumáticos. La última vuelta fue agradable y limpia, simplemente no pude ir más rápido", señaló Hamilton, destacando el resultado de Verstappen y mostrando confianza para la carrera.

Detrás quedó el McLaren de Lando Norris, con la tercera posición, tras una notable vuelta que lo dejó a 0s822 del "poleman" y desplazando al cuarto puesto al mexicano Pérez. "Fui por la pole, pero no funcionó del todo. Estoy un poco nervioso, quiero quedarme donde estoy y solo mirar, no quiero involucrarme demasiado y causar controversias...", admitió el británico, haciendo referencia a la disputa que tendrán adelante suyo Verstappen y Hamilton en todos los terrenos.

En el quinto puesto se alineará la Ferrari de Carlos Sainz Jr., que logró durante unos segundos liderar el segundo corte clasificatorio, indicando que la unidad italiana cuenta con detalles técnicos que le han permitido evolucionar en el trazado emiratí, y alentando a poder pelear posiciones de vanguardia en el GP; detrás suyo quedó Valtteri Bottas (Mercedes), seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) y Daniel Ricciardo (McLaren).

Precisamente, el australiano se vio involucrado en un incidente durante el primer corte clasificatorio, cuando el Haas de Mick Schumacher pisó por afuera del piano interno en la última curva y rompió uno de los bolardos (bastones delimitadores) y este terminó debajo del McLaren, obligando a la interrupción con bandera roja para limpiar la pista.

En dicho corte, quedó eliminado el finlandés Kimi Raikkonen, quien a bordo de un Alfa Romeo se despide en Abu Dhabi de la actividad como piloto de Fórmula 1, afrontando su 350° Grand Prix, en donde consiguió 21 triunfos y un título del mundo, con Ferrari en 2007.

El Gran Premio de Abu Dhabi, la 22° y última competencia de 2021, se pondrá en marcha este domingo a partir de la hora 10.00 de Argentina, sobre 58 vueltas (306,186 Km.)