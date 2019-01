Sin acuerdo. Boca aceptó la oferta por Nández, pero quiere un porcentaje de efectivo mayor al que ofrece Cagliari, de Italia.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reveló ayer que el club aceptó la oferta del Cagliari de Italia por el mediocampista uruguayo Nahitan Nández pero no así "la propuesta de pago", que la entidad europea deberá mejorar si quiere llevarse al jugador. El dirigente calificó de "inaceptable" la modalidad de cancelación presentada por la entidad, ya que "con la primer cuota no se alcanzaba a pagar ni los impuestos de la transferencia".



"El jugador quiere irse a Italia y Boca aceptó la oferta pero no la forma de pago. Dependerá del esfuerzo que haga el club italiano para que se concrete", aseguró en diálogo con radio La Red. Angelici comentó que le dijo al representante Pablo Betancur que Boca "lo necesita hasta mediados de año", pero que respetará "la decisión del jugador" si quiere marchar a Cagliari, que está dispuesto a pagar 21 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del uruguayo.



El presidente de Boca informó luego que recibirá a emisarios del Borussia Dortmund de Alemania por el pase del juvenil defensor Leonardo Balerdi. "El club nunca tiene intención de vender juveniles pero cuando llegan ofertas de este tipo el jugador se inquieta y tiene la voluntad de emigrar. Vamos a escuchar la propuesta y decidiremos", avisó. En relación al mediocampista colombiano Wilmar Barrios, Angelici aseguró que "no llegó nada" y que se trata de un jugador "intransferible".También se mostró reacio a desprenderse de Pablo Pérez, a quien nota "enchufado" para continuar pese a la oferta del Santos de Brasil. "No le vamos a cortar la carrera a nadie pero entendemos que los grandes recambios hay que hacerlos a mediados de año", explicó.