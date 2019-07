Habemus Prieto. Silvio y Juan Valiente solucionaron el malentendido y hay "Mago" para rato. Valiente expresó también: "Me gustó que los hinchas actúen así, si este año del Centenario nos unimos todos, este club no tiene techo", contó.



Toda una revolución se vivió en Puyuta en las últimas 48 horas, pero finalmente ayer se solucionó el "malentendido" que sacó por algunas horas a Silvio Prieto del mundo de Sportivo Desamparados. Ayer, el jugador, considerado uno de los máximos ídolos del Víbora en los últimos tiempos, junto al presidente Juan Valiente, firmaron la paz reunidos en DIARIO DE CUYO.

Silvio Prieto se sumará a la pretemporada el lunes. Serán seis meses pensando en el retiro a lo grande.

La situación se había generado el miércoles. Ese día Desamparados comenzó con la pretemporada para el Federal A con Mauricio Magistretti como DT. En una entrevista a este medio, el técnico víbora había justificado la ausencia de Prieto a la primera práctica aduciendo que "la dirigencia nunca me habló de Prieto, ¿si lo voy a tener en cuenta? No, salvo que la dirigencia me diga algo que yo no escuché", agregó. Ese fue el disparador del problema. Porque apenas conocida la declaración en la edición del jueves, la molestia de los hinchas en las redes sociales se hizo sentir, al punto de convocar a un banderazo en la sede del club para pedir por la continuidad del ídolo puyutano. Eso no llegó a concretarse porque el presidente se comunicó con Prieto y resolvieron el problema: "Siempre hubo Prieto, yo lo traje a Silvio a Desamparados y le dije que él estaba hasta que él decida. Es cierto lo que dijo Magistretti porque habíamos quedado con Silvio de hablar pero él interpretó que era sólo para el torneo local", contó el mandamás puyutano. Prieto expresó: "Fue un malentendido de ambos porque él estaba esperando mi llamado y yo el de él. Es verdad que Juan me dijo que quería que yo me retirara en el club y yo interpreté que tenía las puertas abiertas pero solo para el torneo local. Ya lo solucionamos y voy a disfrutar estos últimos 6 meses en el club, porque los años pesan y Sportivo es un club que exige".

Sobre lo que causó en las redes sociales la supuesta salida de Prieto, Valiente contó: "Trato siempre de ponerme en el lugar del hincha y es lógica que la gente reaccione de esta manera. Entendí a la gente pero sentí un gran dolor porque siento un aprecio muy grande por él desde siempre". El "Mago" contó que nunca se imaginaba generar todo esto, desde el banderazo hasta folletos que aparecieron en los alrededores del club ayer pidiendo por él: "El cariño de la gente es muy gratificante, no esperaba esto. No quería ni exponerme yo ni exponerlo a Juan. Por sobre Valiente y Prieto está Desamparados. La idea es hacerle bien al club y nada más. Soy un agradecido de los hinchas que me lo demuestran día a día", manifestó.

Hoy se suma Nelson Ibarlucea

Desamparados completó ayer su tercer día de pretemporada y hoy culminará la semana con un entrenamiento matutino. Ayer, el plantel víbora al mando de Mauricio Magistretti se movió en el Cámping del Colegio Médico. Esta jornada se sumará uno de los refuerzos ya confirmados hace unas semanas: se trata del defensor Nélson Ibarlucea que anoche arribó a la provincia desde Neuquén. Además, ya se sumaron los jugadores Emilio Ochoa, Matías Molina, Agustín Callejas y Mateo Rodriguez; en tanto que la dirigencia les comunicó ayer a Carlos Rojas, Nicolás Córdoba y Darío Ramella que no serán parte del plantel del Federal A. Santiago Ceballos, que todavía no arregla su continuidad con Sportivo, y Ramella son pretendidos por Peñarol.