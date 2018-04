Segundo. De un tiro libre, Huracán duplicó su ventaja en Victoria tras el rebote de Chiarini.

Buenos Aires, TÉLAM



Huracán, con efectividad y una gran actuación de Marcos Díaz, estiró su buena racha y le ganó como visitante a Tigre por 2 a 0 y trepó al quinto puesto de la Superliga Argentina de fútbol, que da acceso a la Copa Libertadores 2019, en un partido hoy por la 24ta fecha del certamen de primera división. Nicolás Silva y Carlos Araujo, a los 21 y 47 minutos del primer tiempo, respectivamente, marcaron los goles para la victoria del "Globo", que llevó a nueve encuentros su racha sin conocer la derrota, con cinco triunfos, el tercero seguido con la valla invicta, y cuatro empates.



Con un equipo que no luce tanto en su juego como en el primer semestre pero es más efectivo, Huracán logró desplazar por el momento del quinto lugar a Independiente y mantiene la ilusión de clasificar a la Libertadores, algo que parecía imposible tras un inicio de campaña que lo tenía como uno de los peores promedios en la tabla del descenso.



La tercera victoria en hilera del equipo conducido por Gustavo Alfaro se sostuvo por la eficacia ante el arco local, pese a que su figura y goleador, Ignacio Pussetto, no está en su mejor momento, y el gran nivel bajo los tres palos de Díaz, más el despliegue del "Pipi" Araujo e Israel Damonte, quien salió por precaución por una molestia muscular.



Por el lado local, Tigre, que cortó una racha de cinco sin perder en casa, quedó claro que el público tomó conciencia de que la temporada que viene será brava en la pelea por mantenerse en Primera, por esa razón, perdieron la paciencia con la dirigencia y con el equipo y hasta con históricos como el goleador Carlos Luna.



Ante la ausencia de la barra brava, por disposición de la Aprevide, cuyo titular Juan Manuel Lugones estuvo presente en la cancha, los cánticos de los hinchas fueron, en su mayoría de aliento, pero también contra los jugadores y su clásico rival, el descendido Chacarita Juniors.



Huracán no jugó bien a lo largo de los 90 minutos, por momentos fue avasallado por Tigre, y tuvo como figura al santafesino Díaz.



La suerte del encuentro se decidió en la primera parte, cuando el equipo de Alfaro llegó tres veces con profundidad y marcó dos goles, mientras que Tigre tuvo tres claras pero en todas chocó con el arquero "quemero".

Alfaro apuesta a Marcos Díaz

Gustavo Alfaro, entrenador de Huracán, no se guardó elogios para el arquero Marcos Díaz, figura excluyente en la victoria por 2-0 sobre Tigre en el partido de ayer por la 24ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Yo entiendo que (Franco) Armani es un gran arquero y tiene mucho marketing, pero dámelo a Marcos Díaz siempre, siempre", sentenció Alfaro, quien en varias oportunidades mencionó al arquero "quemero" como merecedor de una convocatoria de Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia. Díaz fue determinante en el resultado final del partido jugado en Victoria, sobre todo con sus tres atajadas en la etapa inicial, primero a Mansilla que terminó estrellándose en el travesaño.