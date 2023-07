Cuando los deportistas hablan de grupo no se trata sólo de un plantel competitivo, sino también del vínculo entre los jugadores, de la fluidez dentro y fuera de la cancha. No es fácil de conseguir pero en el básquetbol Inca Huasi lo logró con creces. El Ñokaico acaba de adjudicarse el título del Torneo Apertura sanjuanino derrotando a Urquiza con un rendimiento superlativo, invicto desde la primera fecha y con un acumulado de 15 festejos. Además, este mismo grupo que integra el plantel de Primera alcanzó la cuarta vuelta consecutiva, para sacarle lustre a su chapa de equipo invencible.

Inca Huasi, dirigido por el histórico Carlos Gerlo, barrió la serie final ante Urquiza al superarlo primero por 63 a 52 y antenoche por 68 a 61, de visitante. Con esta vuelta olímpica coronó una gran campaña, que incluyó victorias en las 9 fechas de la fase regular y luego las seis que conformaron las series de play off, a las que cerró en dos cotejos. En cuartos de final eliminó a Estrella, en semifinales a Banco Hispano y en la final a las Panteras.

Pilares. El día después, Inca celebró con Carlos Yanzi, el presidente; Carlos Gerlo, el DT; y Fernando Loyola, el capitán.

"Creo que la clave de este presente es el grupo. Nos conocemos desde hace muchos años ya que venimos de las inferiores. Es un plantel que para mí es como una familia", dijo Fernando Loyola, capitán de Inca Huasi. "La base del equipo se mantiene, con algunas incorporaciones de chicos de la Sub-19 y juveniles. La característica fundamental es el buen goleo de todos sus jugadores, además de la dinámica de su juego", acotó Gerlo.

En la serie final, el Ñokaico fue absoluto dominador y pese a que Urquiza nunca se entregó, el flamante campeón jamás perdió el manejo del juego, al punto que el rival en ambos partidos no alcanzó a liderar incluso el tanteador. "No sentí que se pudiera escapar el campeonato. Sabíamos que iba a ser un cruce difícil y parejo, pero en los dos partidos jugamos mejor y el título es merecido. Además, nos acompañaron muchos hinchas y sentimos el cariño de los chicos de las inferiores. Eso nos genera una satisfacción enorme", destacó Loyola.

En tanto, con los cuatro títulos seguidos, Inca Huasi ya está marcando una etapa y tras un merecido descanso, en algunas semanas el equipo volverá a trabajar y enfocarse en el Clausura. "Tenemos muchos proyectos, que por supuesto tienen condicionantes como la cancha y el presupuesto. Mientras tanto seguiremos encarando cada torneo con motivación y responsabilidad, siempre pensando en ser muy competitivos y tratando de ser espejo para nuestras inferiores", cerró Gerlo.

Los campeones del Ñokaico

El equipo campeón del Torneo Apertura estuvo conformado por Fernando Loyola, Francisco Palacio, Santiago Palacio, Marcos Uzair, Marcos Campo, Ezequiel Trigo, Mariano Cortez, Agustín Espinoza, Ignacio Mercado, Ignacio Yanzi y Lautaro Fernández.

A ellos se sumaron en la rotación algunos Sub-19, que a lo largo de la temporada entrenaron a la par con el plantel de Primera, como Mateo Botta, Tomás Alvarez, Matías Núñez, Matías Ríboli, Ignacio Fernández, Agustín Kovalsky, Angel Oro y Santiago Cortez.

El cuerpo técnico fue encabezado por el DT Carlos Gerlo, mientras que Franco Díaz fue asistente técnico y Diego Ríboli estuvo en la preparación física.

Sin estadio, se aferran a una promesa

El club de básquetbol más longevo de la provincia, el más ganador y uno de los más fuertes en inferiores no puede jugar definiciones o torneos regionales porque no tiene un estadio con la infraestructura necesaria. Con la promesa de tener su propio estadio a condición de dejar su terreno para la ampliación del Parque de Mayo es que Inca Huasi no sólo que sigue esperando por la obra sino que se quedó afuera de los techados que tuvo el resto de los clubes de básquetbol. "Desde el Gobierno nos prometieron que se iba a construir el estadio, cerca del Hiper Libertad, a cambio de la expropiación del terreno del club. Y si bien hubo avances, han pasado cinco años. Confiamos y creemos que se hará pronto", dijo Carlos Yanzi, presidente de Inca Huasi.