La biker sanjuanina Inés Gutiérrez, completó la primera de tres pruebas que se desarrollan en la ciudad de Araxa, estado de Minas Gerais, Brasil, por la Copa Internacional de Brasil.

La multicampeona rivadaviense participó de una carrera "short track", con cinco a un circuito muy técnico, con ascensos y descenso pronunciados, en la que se impuso la brasileña Raiza Goulau, escoltada por la jujeña Agustina Apaza. Inés, comentó que llovió hasta diez minutos antes de largar, y que se encontraron con un trazado con mucho barro.

"Estoy conforme tuve buenas sensaciones, como fui la única con una bicicleta rígida (no tiene suspensión) que se adapta más al recorrido del Panamericano, que se corre la semana que viene; pero me complicó en esta prueba, las alcanzaba subiendo, pero en la bajada me hacían diferencia", explicó.