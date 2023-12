Otra vez, la definición de una instancia netamente deportiva terminará sellada en un tribunal. Lejos de la cancha, ni jugando. Así se especula que terminará la historia del fallido Colón Junior con Desamparados que fue suspendido este domingo a los 24' del complemento por agresión al árbitro Gabriel González por parte de uno de los integrantes del cuerpo técnico merengue, el utilero Luis Marinero, tras la sanción de un penal favorable a Sportivo y la expulsión de Wilson Ortiz en el local, sumada ya a la roja que había visto Federico Gómez. Ahora, la pelota la tiene el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA como organizador directo del certamen regional. Ya habría ingresado el informe del árbitro González, que recibió atención médica luego de la agresión. Los clubes involucrados, en especial Colón Junior, tendrán que hacer su descargo formal y se especula que ante la inminente definición de la fase clasificatoria que está prevista para este sábado 9, el fallo saldría mañana y nunca antes. Con este panorama, pensar en la reanudación del partido parece utópico aunque el propio árbitro, en declaraciones posteriores a Telesol Diario, habría señalado que el partido si seguía debía ser con la ejecución del penal y con dos jugadores menos en la formación de Colón.

La última fecha de la Primera Fase se jugará este sábado en su totalidad por el recambio de autoridades.

Los antecedentes no son buenos para las esperanzas merengues. El enero del 2022, en cancha de Atlético Alianza, se dio una situación similar aunque esa vez estuvo involucrado un futbolista directamente y no un integrante del cuerpo técnico como ahora. En esa oportunidad, Alianza goleaba 3-0 al Atlético Peñaflor de local y a los 33' del complemento, el jugador Exequiel Navarro agredió al árbitro mendocino Sebastián Marquez, que decidió la suspensión del juego. Luego, el fallo del tribunal directamente eliminó a Peñaflor del torneo, avanzando a Alianza a semifinales y decidió la suspensión por dos años del jugador Navarro. Ahora, las diferencias en las que Colón acuna alguna esperanza de un fallo diferente pasa por el propio resultado del partido, que era empate y que no es instancia de eliminación (partido y revancha) sino que es etapa clasificatoria. En la última fecha, pase lo que pase, Colón recibirá a San Lorenzo y Desamparados jugará ante Rivadavia en la Zona 9. En la Zona 6, Árbol Verde será local de Los Andes y en la Zona 7, San Miguel irá a Los Berros y Peñaflor será local de Don Arturo para definir todo.

Los clasificados

Al ya anticipado Atlético Alianza como uno de los clasificados a la Segunda Fase del Regional, este domingo se le sumaron Sportivo 25 de Mayo y Juventud Zondina. Quedando por definir las Zonas 6, 7 y 9. En tanto que en la 10, Unión y Trinidad irán por la chance de ser uno de los mejores dos segundos de la Región Cuyo como opción.