El expresidente de la FIFA Joseph Blatter está hospitalizado según informó este jueves el diario suizo Blick, citando a la hija del ex jefe del fútbol mundial, que no precisó el problema médico. “Mi padre está en el hospital. Va mejor cada día, pero necesita tiempo y descanso”, declaró Corinne Blatter Andenmatten al periódico, que señaló que el problema es serio pero que su vida no corre peligro.

El hombre de 84 años que estuvo al frente de la Casa Madre del fútbol mundial durante 17 años renunció a continuar en el cargo en 2015, arrastrado por la ola de descrédito provocada por los escándalos de corrupción que implicaron a varios altos responsables del fútbol internacional, sumiendo a la organización con sede en Zúrich en la mayor crisis de su historia. Gianni Infantino fue elegido en febrero de 2016 para abrir una nueva etapa en la FIFA.

No es la primera vez que el suizo se enfrenta a problemas de salud. En 2015 tuvo que ser hospitalizado por un problema en su sistema inmunológico, al año siguiente se sometió a una cirugía por un cáncer de piel blanca. También fue intervenido por un problema en su rodilla.

Su hija Corinne, quien insistió en que no brindar demasiados detalles, aseguró que su padre necesita calma: “En nombre de mi familia, pido privacidad”.

La imagen de Blatter como presidente del organismo que rige el deporte más popular del planeta quedó manchada no sólo por el FIFA Gate que desnudó la corrupción en la que estaban inmersos dirigentes cercanos a él, sobre todo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sino además por una investigación de la justicia suiza por “sospecha de gestión desleal y abuso de confianza”.

El procedimiento penal contra él incluye un pago, tardío y sin referencia escrita, de 2 millones de francos suizos (1,88 millones de euros, 2,10 millones de dólares) a Michel Platini, entonces presidente de la UEFA.

Por esa causa, fue inhabilitado hasta 2022 para ejercer cargos dirigenciales en el fútbol. En octubre de 2015, la comisión de ética de la FIFA había decidido en un primer momento suspenderlo por 90 días, solo un par de semanas después de que la Fiscalía Federal suiza anunciara la apertura de una investigación contra él, Platini, y al entonces secretario general de la FIFA, Jerome Valcke.

Con respecto al FIFA Gate, que estalló junto antes de que fuese reelegido como presidente en de la entidad en 2015, el gobierno estadounidense ha acusado a un total de 45 personas (Blatter no fue uno de ellos) y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos, como pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De los acusados, cinco han fallecido, un total de 22 se declararon culpables, y de ellos sólo seis han sido sentenciados.