"Vamos muchachos lo hecho ya está, pero hay potencial y vamos a mejorar. Sepan que mañana yo estoy con ustedes", así con esas palabras el técnico se dirigió a los jugadores de Desamparados en el centro de la cancha en una charla que duró unos 20 minutos.

Después, ante una ronda de periodistas, el flamante DT se mostró contento, dijo que trabajará junto al cuerpo técnico del club que ya viene trabajando con el plantel. "Serán asistentes míos y vamos a trabajar a la par para mejorar el presente, estoy seguro que lo van hacer muy bien", manifestó.

Con respecto al dialogo que tuvo con los jugadores, Islas manifestó: "Ya hablé con ellos a veces pocas palabras dicen todo, veo predisposición on de los jugadores de querer mejorar ya así que estoy contento", y agregó: "Hay potencial para mejorar, es nuestra misión darle una idea. Hay plantel por eso es sorprendente que el equipo esté de esta manera. Lo que se hizo ya está hecho y lo bueno se mejorará. Hoy arranca un nuevo proceso y una nueva ilusión".

Por último, Islas se refirió al campo de juego de Trinidad: "Con todo respeto y que no se malinterprete pero la cancha no está en buenas condiciones para jugar el fútbol que pretendo. Cuanto más rápido tengamos el estadio mejor", avisó.