    • 9 de octubre de 2026 - 20:32

    Marcos Rojo dejó Racing y regresó a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores

    El defensor de 36 años concretó su salida de Avellaneda y fue inscripto por el Pincha para disputar el torneo continental, tras una habilitación especial de la AFA.

    Marcos Rojo.

    Marcos Rojo.

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    Marcos Rojo dejó Racing Club y concretó su regreso a Estudiantes de La Plata, el club en el que inició su carrera profesional. El defensor central afrontará así su tercer ciclo en el Pincha, con el objetivo de reforzar al equipo en la etapa decisiva de la Copa Libertadores.

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    La operación necesitó una autorización especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para habilitar su incorporación en reemplazo del uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca que le demandaría alrededor de 90 días de recuperación.

    Con el plazo reglamentario al límite, la dirigencia de Estudiantes completó la inscripción del zaguero ante la Conmebol para sumarlo a la lista de buena fe del certamen continental. De esta manera, el futbolista quedó incorporado a la planificación del equipo platense para afrontar el tramo decisivo de la competencia.

    Los detalles de la salida de Racing

    La desvinculación de Rojo se resolvió mediante un acuerdo entre las dirigencias de Racing y Estudiantes, que contempló la rescisión del contrato del defensor y aspectos económicos vinculados al vínculo que mantenía con el club de Avellaneda.

    Según la información difundida sobre la negociación, el entendimiento incluyó la condonación de una deuda de 200.000 dólares y un pago de 800.000 dólares correspondiente al trimestre restante del contrato. También se habrían establecido montos variables sujetos al desempeño de Estudiantes en la Copa Libertadores.

    Entre las condiciones mencionadas figura la posibilidad de sumar pagos adicionales si el conjunto platense logra superar a Flamengo en las semifinales y clasifica a la final del torneo.

    La habilitación también se produjo en un contexto de diferencias públicas entre el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio Tapia, además de los recientes cruces entre Tapia y el presidente de Racing, Diego Milito.

    El tercer ciclo de Rojo en Estudiantes

    El defensor, de 36 años, regresa a una institución con la que mantiene un vínculo especial. Surgido de las inferiores del Pincha, Rojo buscará aportar su experiencia en una instancia clave de la temporada y reencontrarse con los hinchas albirrojos.

    Su paso más reciente por Racing terminó con 29 partidos oficiales, dos goles y dos expulsiones, de acuerdo con los datos consignados en la información de su salida.

    Ahora, el zaguero tendrá el desafío de volver a vestir la camiseta de Estudiantes en una competencia internacional que conoce bien. El club platense conquistó la Copa Libertadores de 2009, un antecedente que forma parte de su historia continental y que alimenta las expectativas de sus hinchas de cara a la definición del torneo.

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