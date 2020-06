Jorge Miadosqui, presidente de San Martín y Vocal de la Asociación del Fútbol Argentino, pasó por los micrófonos de TyC Sports y opinó sobre el regreso a los entrenamientos en el fútbol argentino, ya que en algunas provincias habilitaron los trabajos físicos individuales pero no las prácticas de equipos.

"Es un dilema porque hay provincias que están en condiciones pero se encuentran con la negativa de las diferentes asociaciones. Hicimos un comunicado en la liga local que vamos a esperar el protocolo nacional y que la AFA determine que es lo mejor para todos. Lo primero es saber cuando empieza el campeonato para volver a entrenar. Para mí no tiene sentido volver a los entrenamientos si no hay una fecha reanudar el torneo", expresó en diálogo con Sportia. "Si va a volver en octubre, no tiene sentido traer jugadores que tienen que hacer cuarentena. Hoy tenemos una situación controlada y traer gente a entrenar a la provincia, no corresponde. Son equipos que tienen que venir a hacer la cuarentena acá y estar encerrados 14 días. Lo mejor es darnos tiempo, esperar y ver que es lo mejor. Primero hay que poner una fecha de inicio y ahí si ver como se retoman los entrenamientos. Hicimos un proyecto de un año, jugamos la mitad y gastamos el presupuesto de todo el año. Arrancar ya sería asfixiar a las instituciones económicamente", añadió.

Por otro lado, comparó la situación de la Argentina con las ligas europeas que están regresando y las sudamericanas que fecha para la reanudación. "Nosotros con el fútbol europeo no nos podemos comparar, tienen instalaciones mucho mejores que las nuestras. Nosotros en San Juan no sé si estamos en condiciones de poder llevar adelante los torneos locales en función de lo que se necesita para hacer un protocolo", deslizó. "A nivel de torneo nacional tenemos que que esperar que haya un protocolo, que todo el fútbol se ponga de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. La competencia depende también de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Entonces ¿con quién vamos a jugar? Hay muchos equipos Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer es igualarnos y establecer una fecha. Algunos países de Sudamérica pusieron fechas de regreso pero hay que ver si pueden empezar. Chile está cada día peor. No hay que poner fecha por poner", agregó.

Por último, se refirió a la situación económica de los clubes tras el parate y los contratos de los jugadores que vencen. "Mi deseo es que todos los equipos se puedan volver a entrenar a partir de agosto. Es una necesitad que vuelva el fútbol. Mi institución está al día pero no tenemos recaudaciones. Los ingresos pasaron a ser el 30% de lo que se recibía cuando se estaba participando. Tenemos que ser muy cautos en las decisiones que se toman porque necesitamos del apoyo de todos. Vamos a volver sin público a las cancha y vamos a ver quién puede asumir esos costos que vamos a tener. No sé si estamos en condiciones de lograrlo", aseveró.

"Los jugadores tienen la misma incertidumbre que nosotros. Es muy difícil establecer montos por nuevos contratos. No le puedo ofrecer un contrato por seis meses a un futbolista sin saber si vamos a jugar. Es muy difícil de formalizar. Al no haber descensos existe la posibilidad de que los clubes pongan jugadores de inferiores, pero eso los dirigentes no lo van a hacer, van a tratar de tener un equipo competitivo en cancha", concluyó Miadosqui.

Fuente: TyC