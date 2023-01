El argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) se convirtió ayer en el nuevo líder de la categoría motos en el Rally Dakar 2023, después de lograr el cuarto puesto en la décima etapa disputada entre Haradh y Shaybah, en Arabia Saudita, con un recorrido de 624 kilómetros (114km. cronometrados).

El piloto salteño, de 34 años, saltó del tercer al primer puesto por marcar mejor labor que el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) y el australiano Toby Price (Red Bull KTM), quienes no ingresaron en el top 10 de la etapa y ahora lo suceden en la clasificación general.

Benavides, campeón 2021, acumula un tiempo de 35:46:06 y dispone de una pequeña ventaja de 1:29 sobre Howes y 2:10 en relación a Price, cuando restan cuatro jornadas para la conclusión del rally, el próximo domingo.

En este décimo segmento Benavides pudo capitalizar con el liderazgo su regularidad en la 45º edición del Dakar, en la que todavía no obtuvo ninguna victoria parcial. La tarjeta de posicionamiento del argentino es la siguiente: 5º (prólogo), 2º (etapa 1), 8º (2), 4º (3), 6º (4), 8º (5), 5º (6), 10º (8), 7º (9) y 4º (10). La etapa 7 fue anulada para la división motos y quads.

Contra la arena. Mattias Ekstrom acelera en pleno desierto de Arabia.

En la jornada de hoy, el argentino finalizó a un minuto de distancia del ganador, el piloto de Botswana Ross Branch (Hero Motorsport). El francés Adrien Van Bereven (Monster Energy Honda) y el sudafricano Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

Benavides, único piloto sudamericano campeón del Dakar en motos, se repuso a una caída producto de la dificultad para afirmarse sobre las dunas árabes, que dominaron el ciento por ciento de la prueba.

"Creo que hice una linda etapa. Me sentí muy bien en las dunas, pese a que tuve una caída. Me pasé para adelante y me golpeé el pecho. La caída no fue a gran velocidad, pero fue fuerte", contó al llegar al campamento de destino, cercano al límite con Emiratos Árabes Unidos.

Dominante. El francés, Sebastián Loeb, se mostró superior en las arenas de la décima etapa del Dakar en Arabia.

Andújar, escolta

En la categoría cuatriciclos, el brasileño Marcelo Medeiros (Taguatur Racing Team) se impuso en la jornada de ayer con el argentino Manuel Andújar (7240 Rally Team) -campeón 2021- como escolta a 1 minuto y 8 segundos.

El mendocino Francisco Moreno Flores (Dragon), ayer cuarto, sigue como escolta en la clasificación general (+1:17:56) del líder y defensor del título Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on), quien llegó a Shaybah en la quinta posición.

Mientras que en los autos, el francés Sébastien Loeb (Prodrive) logró su cuarta victoria de etapa en el Dakar 2023, segunda consecutiva, que lo mantuvo en el tercer puesto de la acumulada, lejos del puntero y campeón, el qataría Nasser Al-Attiyah.

El corredor del Toyota Gazoo Racing fue cuarto en el décimo parcial, a 5 minutos, 45 segundos, por debajo del sueco Mattias Ekstrom (Team Audi Sport) y del brasileño Lucas Moraes (Overdrive Racing).

Los argentinos Sebastián Halpern (X-Raid Mini JCW) y Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) se ubicaron 23ro. 26to. respectivamente.

En tanto, el cordobés Jerermías González Ferioli (South Racing Can Am) fue quinto en la división SSV, misma ubicación que ocupa en la general.