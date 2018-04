“Es maravilloso integrar este equipo. Siento mucho orgullo por representar a mi país. Nunca me toco ser sparring y ahora me toca jugar. Está mucho mejor (se ríe). Tuve dos buenos años. Hice el cambio y pude sacar puntos en los torneos ATP, que me permitieron crecer y hoy estar acá”, arrancó diciendo Nicolás Kicker en su estadía en San Juan.

Al referirse al Aldo Cantoni, expresó que “la cancha está buena. El estadio es maravilloso; se va a vivir un buen clima acá adentro. Ojalá todo colabore con el espectáculo”.

En cuanto a las series, manifestó que “Daniel Orsanic va a poner al que mejor vea y vamos a bancar a quien entre a la cancha, no importa el resultado. Lo vamos a apoyar como un equipo. Conozco a Nicolás Jarry hace mucho. Eso un gran amigo. Es un rival muy duro que saca muy bien y tiene golpes muy potentes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, y le vamos a dar batalla. Hay nervios, pero de los lindos. Me prepare para esto”.